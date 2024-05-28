Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Türkiye’nin risk primi 4 yılın en düşük seviyesinde!

RİSK PRİMİ 4 YILIN DİBİNDE Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , Türkiye'nin risk priminin son 4 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı.

Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde. Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti.