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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Türkiye'nin risk primi 4 yılın en düşük seviyesinde!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin risk priminin son 4 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı. Bakan Şimşek, "Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 16:01 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 16:40
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Türkiye’nin risk primi 4 yılın en düşük seviyesinde!

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Türkiye'nin ekonomi alanında attığı adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor.

RİSK PRİMİ 4 YILIN DİBİNDE
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin risk priminin son 4 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Şimşek dış finansmana erişimin kolaylaşacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞimşekHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde. Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti.

DIŞ FİNANSMAN ERİŞİMİ KOLAYLAŞIR
Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor."

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