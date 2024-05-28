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VE NETLEŞTİ: 81 ilde miraslar artık böyle pay edilecek! Miras kalan tapu sahiplerine ayakları yerden kesen haber!

Yeni düzenlemeler, miras işlemlerinin daha sistemli ve anlaşılır bir şekilde yürütülmesine imkan tanıyor. Bu sayede, mirasçılar arasında anlaşmazlıkların ve belirsizliklerin azalması hedefleniyor. Miras kalan taşınmaz malların paylaşımında, tapu müdürlüklerinin rehberliği ve denetimi artırılarak, süreçte yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kardeşler arasında miras paylaşımının daha adil yapılabilmesi için getirilen bu düzenlemeler, mirasçılara büyük kolaylık sağlıyor.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 09:49 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 09:49
VE NETLEŞTİ: 81 ilde miraslar artık böyle pay edilecek! Miras kalan tapu sahiplerine ayakları yerden kesen haber!

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Yeni düzenlemeler, miras yoluyla tapu devri gibi önemli konularda vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Kardeşler arasında miras paylaşımı artık daha hızlı ve az maliyetli bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Bu, özellikle büyük ailelerde sıkça karşılaşılan miras anlaşmazlıklarını minimize ederek, aile içi huzuru korumayı amaçlamaktadır. Türkiye genelinde uygulamaya konulan bu yeni düzenlemeler, miras işlemlerini daha adil ve şeffaf bir hale getirerek, hukuki süreçlerde yaşanan yükü azaltmayı hedefliyor.

Miras Paylaşımında Yeni Düzenlemelerin Özellikleri

Yapılan düzenlemelerle, miras kalan taşınmazlar artık noter onayı olmadan da devredilebilecek. Önceki yıllarda, miras yoluyla kalan tapuların paylaşımı sırasında karşılaşılan en büyük zorluklardan biri, noter onaylı sözleşme gerekliliği ve bu sürecin yarattığı ek maliyetlerdi. Yeni düzenleme ile bu zorunluluk kaldırılarak, kardeşler arasında doğrudan, yazılı bir sözleşme ile tapu devri yapılabilecek.

Hisseli Tapu Devri Nasıl Yapılacak?

Hisseli tapu devri, mirasçılar arasında yapılacak yazılı bir anlaşma ile gerçekleştirilecek. Bu süreçte, tüm hissedarların anlaşması ve fiziksel olarak hazır bulunması gerekmekte. Ancak, hissedarlar arasında anlaşmazlık yaşanması durumunda, yine mahkeme yoluyla çözüm aranabilecek.

Avukat Vekaleti ve Tapu İşlemleri

Mirasçılar, isterlerse tapu devir işlemlerini yürütmek üzere bir avukata vekalet verebilirler. Bu, özellikle farklı şehirlerde yaşayan mirasçılar için büyük kolaylık sağlamaktadır. Tapu Sicil Müdürlüğü'nde yapılacak işlemler sırasında avukat, mirasçıları temsil edebilir.

Ortak Karar ve Pay Sahipliği

Yeni düzenleme, hisseli tapu satış işlemlerinde de kolaylıklar sağlıyor. Satış işlemi için tüm pay sahiplerinin ortak kararı şart koşuluyor. Pay sahipleri, satış işlemlerinde anlaştıkları takdir severek yapılacak payın maddi karşılığı, işlem tamamlandıktan sonra ilgili tarafa ödenir.

Belediye İşlemleri ve Tapu Devri

Hisseli tapu devir işlemleri, ilçe belediyelerinde yürütülecek tapu işlemleriyle sonuçlandırılabilir. Bu süreçte, tüm hisse sahiplerinin fiziksel olarak hazır bulunmaları gerekmekte. Belediye işlemleri sırasında gerekli tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlayacaktır.

Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Miras paylaşımı, ölen bir kişinin mal varlığının yasal mirasçıları arasında dağıtılmasını içeren hukuki bir süreçtir. Türkiye'de miras paylaşımı, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılır. İşte miras paylaşımının nasıl yapılacağına dair güncel bilgiler:

1. Mirasçılar Kimlerdir?

Mirasçılar, ölen kişinin (murisin) yasal olarak mal varlığını devralma hakkına sahip kişilerdir. Mirasçılar, öncelik sırasına göre aşağıdaki gruplara ayrılır:

  • Birinci Zümre: Murisin altsoyu (çocukları, torunları)
  • İkinci Zümre: Murisin anne ve babası, bunların altsoyu (kardeşleri, yeğenleri)
  • Üçüncü Zümre: Murisin büyük anne ve büyük babaları, bunların altsoyu (hala, amca, teyze, dayı)

Eğer bu zümrelerde mirasçı yoksa, miras devlet hazinesine geçer.

2. Yasal Paylar

Mirasçılar arasında yasal paylar şu şekilde belirlenir:

  • Birinci Zümre (Çocuklar): Eşit olarak mirası paylaşırlar. Murisin eşi varsa, çocuklar ve eş mirası birlikte paylaşır.
  • İkinci Zümre (Anne ve Baba): Anne ve baba eşit olarak mirası paylaşır. Anne veya babadan biri ölmüşse, onun payı altsoyuna geçer.
  • Üçüncü Zümre (Büyük Anne ve Büyük Babalar): Eşit olarak mirası paylaşırlar. Murisin eşi varsa, mirasın yarısı eşe, diğer yarısı büyük anne ve büyük babalar arasında paylaştırılır.

3. Sağ Kalan Eşin Durumu

Murisin sağ kalan eşi, miras paylaşımında özel bir konuma sahiptir. Eşin miras hakkı, diğer mirasçılarla birlikte değerlendirilir:

  • Birinci Zümre ile Birlikte: Eş, mirasın 1/4'ünü alır, kalan 3/4 çocuklara eşit olarak paylaştırılır.
  • İkinci Zümre ile Birlikte: Eş, mirasın 1/2'sini alır, kalan 1/2 anne ve babaya eşit olarak paylaştırılır.
  • Üçüncü Zümre ile Birlikte: Eş, mirasın 3/4'ünü alır, kalan 1/4 büyük anne ve büyük babalar arasında eşit olarak paylaştırılır.
  • Mirasçı Yoksa: Eş, mirasın tamamını alır.

4. Vasiyetname ve Miras Sözleşmeleri

Murisin, mal varlığının nasıl paylaşılacağını belirlemek için vasiyetname bırakması mümkündür. Vasiyetname ile muris, yasal mirasçılar dışındaki kişilere de miras bırakabilir. Ancak, yasal mirasçıların saklı payları korunmak zorundadır. Saklı pay oranları şu şekildedir:

  • Çocuklar: Yasal miras payının 1/2'si.
  • Eş: Yasal miras payının 1/4'ü (Birinci zümre ile birlikte mirasçıysa).

5. Mirasın Reddi

Mirasçılar, mirası kabul etmek zorunda değillerdir. Mirasın reddi, mirasın açıldığı tarihten itibaren üç ay içinde yapılmalıdır. Mirasın reddi için sulh hukuk mahkemesine başvurulması gerekmektedir.

6. Mirasın Paylaştırılması

Mirasçılar arasında mirasın paylaştırılması, sulh hukuk mahkemesi tarafından atanacak bir miras paylaşım uzmanı tarafından yapılabilir. Mirasçılar, anlaşma yoluyla da mirası kendi aralarında paylaştırabilirler. Anlaşma sağlanamazsa, mahkeme yoluna başvurulabilir.

7. Miras Vergisi

Mirasın devralınması, miras vergisine tabidir. Vergi oranları, mirasın değerine ve mirasçılar arasındaki akrabalık derecesine göre değişir.

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