VE NETLEŞTİ: 81 ilde miraslar artık böyle pay edilecek! Miras kalan tapu sahiplerine ayakları yerden kesen haber!

Avukat Vekaleti ve Tapu İşlemleri
Mirasçılar, isterlerse tapu devir işlemlerini yürütmek üzere bir avukata vekalet verebilirler. Bu, özellikle farklı şehirlerde yaşayan mirasçılar için büyük kolaylık sağlamaktadır. Tapu Sicil Müdürlüğü'nde yapılacak işlemler sırasında avukat, mirasçıları temsil edebilir.
Ortak Karar ve Pay Sahipliği
Yeni düzenleme, hisseli tapu satış işlemlerinde de kolaylıklar sağlıyor. Satış işlemi için tüm pay sahiplerinin ortak kararı şart koşuluyor. Pay sahipleri, satış işlemlerinde anlaştıkları takdir severek yapılacak payın maddi karşılığı, işlem tamamlandıktan sonra ilgili tarafa ödenir.
Belediye İşlemleri ve Tapu Devri
Hisseli tapu devir işlemleri, ilçe belediyelerinde yürütülecek tapu işlemleriyle sonuçlandırılabilir. Bu süreçte, tüm hisse sahiplerinin fiziksel olarak hazır bulunmaları gerekmekte. Belediye işlemleri sırasında gerekli tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması, sürecin hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlayacaktır.
Miras Paylaşımı Nasıl Yapılır?
Miras paylaşımı, ölen bir kişinin mal varlığının yasal mirasçıları arasında dağıtılmasını içeren hukuki bir süreçtir. Türkiye'de miras paylaşımı, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılır. İşte miras paylaşımının nasıl yapılacağına dair güncel bilgiler:
1. Mirasçılar Kimlerdir?
Mirasçılar, ölen kişinin (murisin) yasal olarak mal varlığını devralma hakkına sahip kişilerdir. Mirasçılar, öncelik sırasına göre aşağıdaki gruplara ayrılır:
- Birinci Zümre: Murisin altsoyu (çocukları, torunları)
- İkinci Zümre: Murisin anne ve babası, bunların altsoyu (kardeşleri, yeğenleri)
- Üçüncü Zümre: Murisin büyük anne ve büyük babaları, bunların altsoyu (hala, amca, teyze, dayı)
Eğer bu zümrelerde mirasçı yoksa, miras devlet hazinesine geçer.
2. Yasal Paylar
Mirasçılar arasında yasal paylar şu şekilde belirlenir:
- Birinci Zümre (Çocuklar): Eşit olarak mirası paylaşırlar. Murisin eşi varsa, çocuklar ve eş mirası birlikte paylaşır.
- İkinci Zümre (Anne ve Baba): Anne ve baba eşit olarak mirası paylaşır. Anne veya babadan biri ölmüşse, onun payı altsoyuna geçer.
- Üçüncü Zümre (Büyük Anne ve Büyük Babalar): Eşit olarak mirası paylaşırlar. Murisin eşi varsa, mirasın yarısı eşe, diğer yarısı büyük anne ve büyük babalar arasında paylaştırılır.
3. Sağ Kalan Eşin Durumu
Murisin sağ kalan eşi, miras paylaşımında özel bir konuma sahiptir. Eşin miras hakkı, diğer mirasçılarla birlikte değerlendirilir:
- Birinci Zümre ile Birlikte: Eş, mirasın 1/4'ünü alır, kalan 3/4 çocuklara eşit olarak paylaştırılır.
- İkinci Zümre ile Birlikte: Eş, mirasın 1/2'sini alır, kalan 1/2 anne ve babaya eşit olarak paylaştırılır.
- Üçüncü Zümre ile Birlikte: Eş, mirasın 3/4'ünü alır, kalan 1/4 büyük anne ve büyük babalar arasında eşit olarak paylaştırılır.
- Mirasçı Yoksa: Eş, mirasın tamamını alır.