Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 27-31 Mayıs HALKA ARZ takvimi! Horoz Lojistik, Yiğit Akü, Altınkılıç, Alcas, Meysu, Zen...

|Uçak Tekstil Turizm İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.
|Alcas Metal Sanayi A.Ş.
|Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Yeşil Global Enerji A.Ş.
|Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
|Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.
|Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
|Kırlıoğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.
|Ecogreen Enerji Holding A.Ş.
|Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.
|Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
|Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
|Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
|Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.
|Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.
|Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
|Enda Enerji Holding A.Ş.
|Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.
|Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
|Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
|Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Dct Trading Dış Ticaret A.Ş.
|Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
|Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
|Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
|Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
|Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
|Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
|Akçaova Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Ahmet Oğuz Boru San. ve Tic. A.Ş.
|Akçaova Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
|Ambalaj Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Alfa Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Ayvaz Vana San. ve Tic. A.Ş.
|Anadolu Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
|Ararat Turizm Yatırım ve İnşaat A.Ş.
|Asya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Avrasya İstanbul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Babacan Holding A.Ş.
|Bartın Doğalgaz Dağıtım A.Ş.
|Behr Türkiye İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
|Bergama Gübre ve Kimya San. A.Ş.
|Berko Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
|Besni Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
|Betonsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
|Biçen Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
|Birlik Giyim San. ve Tic