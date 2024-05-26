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Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 27-31 Mayıs HALKA ARZ takvimi! Horoz Lojistik, Yiğit Akü, Altınkılıç, Alcas, Meysu, Zen...

27-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan halka arzlar oldukça önemli gelişmelerle dolu. Bu hafta yatırımcıların gündemini meşgul edecek olan şirketlerin talep toplama tarihleri ve detayları merak konusu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayını alan şirketlerin halka açılma süreci yakından takip ediliyor. İşte 2781 Mayıs 2024 halka arz takvimi...

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Giriş Tarihi 26 Mayıs 2024, 20:18 Güncelleme 26 Mayıs 2024, 20:18
Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 27-31 Mayıs HALKA ARZ takvimi! Horoz Lojistik, Yiğit Akü, Altınkılıç, Alcas, Meysu, Zen...

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27-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan halka arzlar, yatırımcılar için önemli bir fırsat olabilir. Hangi şirketlerin bu süreçte halka arz edileceği ve talep toplama tarihlerinin netleşmesiyle birlikte, yatırımcılar bu fırsatları değerlendirmek için harekete geçebilirler.

2024 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş., Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. 29 Mayıs itibarıyla halka açılıyor.

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ BİLGİLERİ

Talep Toplama Tarihleri: 29-30-31 Mayıs 2024

Hisse Fiyatı: 55,00 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 20,500,000 Lot

Bist Kodu: HOROZ

Halka Arz Büyüklüğü: 1,3 Milyar TL

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ BİLGİLERİ

Talep Toplama Tarihleri: 29-30-31 Mayıs 2024

Hisse Fiyatı: 34,68 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 75,000,000 Lot

Bist Kodu: YIGIT

Halka Arz Büyüklüğü: 2,6 Milyar TL

ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ BİLGİLERİ

Talep Toplama Tarihleri: 29-30 Mayıs 2024

Hisse Fiyatı: 22,98 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 33,885,000 Lot

Bist Kodu: ALKLC

Halka Arz Büyüklüğü: 778 Milyon TL

TASLAK HALKA ARZ LİSTESİ

Şirket Adı
Uçak Tekstil Turizm İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.
Alcas Metal Sanayi A.Ş.
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.
Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
Kırlıoğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Ecogreen Enerji Holding A.Ş.
Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.
Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.
Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.
Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
Enda Enerji Holding A.Ş.
Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.
Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Dct Trading Dış Ticaret A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.
Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.
Akçaova Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ahmet Oğuz Boru San. ve Tic. A.Ş.
Akçaova Madencilik San. ve Tic. A.Ş.
Ambalaj Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Alfa Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Ayvaz Vana San. ve Tic. A.Ş.
Anadolu Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ararat Turizm Yatırım ve İnşaat A.Ş.
Asya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Avrasya İstanbul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Babacan Holding A.Ş.
Bartın Doğalgaz Dağıtım A.Ş.
Behr Türkiye İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Bergama Gübre ve Kimya San. A.Ş.
Berko Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Besni Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Betonsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Biçen Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
Birlik Giyim San. ve Tic

🔴 Bu liste, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından alınan bilgiler ve sektördeki söylentiler doğrultusunda hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakla birlikte, taslak halka arzlar değişkenlik gösterebilir. Yatırım kararlarınızı bu bilgilere dayanarak almanız durumunda doğabilecek sonuçlar konusunda herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir. Yatırımcıların, her zaman güncel ve resmi kaynaklardan doğrulama yaparak hareket etmeleri önemle tavsiye edilir.

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