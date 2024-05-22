Ons altın bu fiyata çıkacak! Dünyaca ünlü banka açıkladı! Duyanlar Kapalıçarşı’ya koştu! İşte çeyrek, yarım, 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

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Jim Richards, ons altın için yapmış olduğu tahminlerle dikkat çekiyor. Uzman ekonomist, altın fiyatlarının gelecekte göreceği değerlere dair sınırları zorlayan öngörülerde bulunuyor. Geçmişte 2026 yılı için 15 bin dolarlık bir beklenti sunan Richards, şimdi ise tahminini daha da ileri taşıyarak 27 bin dolar seviyesinden bahsediyor. Richards'ın bu tahmini, yalnızca spekülatif bir öngörü olmaktan ziyade, detaylı analizler ve mevcut piyasa verilerine dayanan bir değerlendirme olarak öne çıkıyor.

Citibank'tan Önemli Altın Analizi Öte yandan, küresel finans sektörünün önde gelen kuruluşlarından Citibank, altın fiyatları için kendi projeksiyonlarını ortaya koydu. Banka, önümüzdeki 6 ila 18 ay içinde ons altın fiyatlarının 3.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Citibank analistlerinin raporuna göre, eğer altın fiyatları belirlenen 2.500 dolarlık kritik seviyeyi aşabilirse, bu durum fiyatların daha da yükseleceği yönünde bir ivme kazandırabilir. Elinde 1 gram bile altın olanlara uyarı! İslam Memiş duyurdu: Haziran ayında... Altını böyle alanlar dikkat!