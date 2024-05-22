PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ons altın bu fiyata çıkacak! Dünyaca ünlü banka açıkladı! Duyanlar Kapalıçarşı'ya koştu! İşte çeyrek, yarım, 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

Altın piyasası, yatırımcıların ve ekonomistlerin sürekli gözlem altında tuttuğu, değerlendirmelerde bulunduğu bir alan. Son zamanlarda altın fiyatlarındaki potansiyel artışlar, finansal analizlerin ve tahminlerin odak noktası haline geldi. İşte altın piyasasında son durum ve uzmanlardan gelen çarpıcı tahminler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mayıs 2024, 09:18 Güncelleme 22 Mayıs 2024, 09:18
Ons altın bu fiyata çıkacak! Dünyaca ünlü banka açıkladı! Duyanlar Kapalıçarşı’ya koştu! İşte çeyrek, yarım, 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Jim Richards, ons altın için yapmış olduğu tahminlerle dikkat çekiyor. Uzman ekonomist, altın fiyatlarının gelecekte göreceği değerlere dair sınırları zorlayan öngörülerde bulunuyor. Geçmişte 2026 yılı için 15 bin dolarlık bir beklenti sunan Richards, şimdi ise tahminini daha da ileri taşıyarak 27 bin dolar seviyesinden bahsediyor. Richards'ın bu tahmini, yalnızca spekülatif bir öngörü olmaktan ziyade, detaylı analizler ve mevcut piyasa verilerine dayanan bir değerlendirme olarak öne çıkıyor.

Citibank'tan Önemli Altın Analizi

Öte yandan, küresel finans sektörünün önde gelen kuruluşlarından Citibank, altın fiyatları için kendi projeksiyonlarını ortaya koydu. Banka, önümüzdeki 6 ila 18 ay içinde ons altın fiyatlarının 3.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Citibank analistlerinin raporuna göre, eğer altın fiyatları belirlenen 2.500 dolarlık kritik seviyeyi aşabilirse, bu durum fiyatların daha da yükseleceği yönünde bir ivme kazandırabilir.

Elinde 1 gram bile altın olanlara uyarı! İslam Memiş duyurdu: Haziran ayında...
Altını böyle alanlar dikkat!

Altın Piyasasında Yatırım Fırsatları

Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler, altına olan ilgiyi artırıyor. Merkez bankalarının altın alımlarını artırması ve düşük faiz ortamı, altın yatırımcıları için olumlu haberler olarak kabul ediliyor. Yatırımcılar, özellikle belirsiz zamanlarda güvenli liman olarak gördükleri altına yöneliyor.

Gelecek Tahminleri ve Piyasa Beklentileri

Altın fiyatları üzerine yapılan bu tahminler, piyasa uzmanları ve yatırımcılar için önemli bir yol gösterici. Özellikle yüksek volatilite dönemlerinde, altının güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkması bekleniyor. Uzmanlar, altın piyasasındaki gelişmeleri yakından takip ederken, yatırımcılar da bu tahminler doğrultusunda portföylerini şekillendiriyor.

Altın Fiyatları ve Türleri Hakkında Güncel Bilgiler

Altın, hem yatırımcılar hem de takı severler için büyük bir ilgi odağıdır. Farklı altın türleri ve bunların fiyat hareketlerini takip etmek, piyasada avantaj elde etmek için önemlidir. Aşağıda, güncel altın fiyatları ve bu fiyatların değişim oranları hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Gram Altın (TL/GR)

  • Fiyat: 2.500,02 TL
  • Önceki Fiyat: 2.500,45 TL
  • Değişim: -0,11%
  • Saat: 08:56

22 Ayar Bilezik

  • Fiyat: 2.270,87 TL
  • Önceki Fiyat: 2.287,91 TL
  • Değişim: 0,00%
  • Saat: 07:44

Altın (ONS)

  • Fiyat: 2.417,36 TL
  • Önceki Fiyat: 2.417,76 TL
  • Değişim: -0,13%
  • Saat: 09:10

Altın ($/kg)

  • Fiyat: 77.272,00 $
  • Önceki Fiyat: 77.282,00 $
  • Değişim: -0,23%
  • Saat: 08:55

Altın (Euro/kg)

  • Fiyat: 83.981,00 €
  • Önceki Fiyat: 83.992,00 €
  • Değişim: -0,23%
  • Saat: 08:55

Cumhuriyet Altını

  • Fiyat: 16.170,00 TL
  • Önceki Fiyat: 16.365,00 TL
  • Değişim: -0,19%
  • Saat: 08:55

Yarım Altın

  • Fiyat: 8.097,00 TL
  • Önceki Fiyat: 8.220,00 TL
  • Değişim: -0,19%
  • Saat: 08:55

Çeyrek Altın

  • Fiyat: 4.049,00 TL
  • Önceki Fiyat: 4.110,00 TL
  • Değişim: -0,19%
  • Saat: 08:55

Reşat Altını

  • Fiyat: 16.202,47 TL
  • Önceki Fiyat: 16.397,95 TL
  • Değişim: 0,01%
  • Saat: 08:55

Kulplu Reşat Altını

  • Fiyat: 16.204,69 TL
  • Önceki Fiyat: 16.400,20 TL
  • Değişim: 0,03%
  • Saat: 08:55

22 Ayar Altın TL/Gr

  • Fiyat: 2.265,23 TL
  • Önceki Fiyat: 2.400,16 TL
  • Değişim: -0,19%
  • Saat: 08:55

18 Ayar Altın TL/Gr

  • Fiyat: 1.825,01 TL
  • Önceki Fiyat: 1.825,33 TL
  • Değişim: -0,11%
  • Saat: 08:56

14 Ayar Altın TL/Gr

  • Fiyat: 1.335,22 TL
  • Önceki Fiyat: 1.761,95 TL
  • Değişim: -0,18%
  • Saat: 08:55

Kapalıçarşı Ziynet 2.5

  • Fiyat: 40.147,86 TL
  • Önceki Fiyat: 40.788,95 TL
  • Değişim: 0,04%
  • Saat: 16:43

Kapalı Çarşı Beşli Altın

  • Fiyat: 81.299,41 TL
  • Önceki Fiyat: 82.883,96 TL
  • Değişim: 0,04%
  • Saat: 16:43

Gremse Altın

  • Fiyat: 40.135,33 TL
  • Önceki Fiyat: 41.052,43 TL
  • Değişim: 0,01%
  • Saat: 17:00

Ata Altın

  • Fiyat: 16.560,99 TL
  • Önceki Fiyat: 16.978,65 TL
  • Değişim: 0,04%
  • Saat: 16:43

Tam Altın

  • Fiyat: 16.059,14 TL
  • Önceki Fiyat: 16.375,86 TL
  • Değişim: 0,04%
  • Saat: 16:43

Külçe Altın ($)

  • Fiyat: 77.900,00 $
  • Önceki Fiyat: 77.950,00 $
  • Değişim: 0,19%
  • Saat: 17:00

Has Altın

  • Fiyat: 2.487,48 TL
  • Önceki Fiyat: 2.487,93 TL
  • Değişim: -0,11%
  • Saat: 08:55

Hamit Altın

  • Fiyat: 16.202,47 TL
  • Önceki Fiyat: 16.397,95 TL
  • Değişim: 0,01%
  • Saat: 08:55

Canlı Altın Fiyatları

NOT: Burada yer alan bilgiler İslam Memiş tarafından yapılan yorumlardan derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Meclis’te tasarruf dönemi başladı! Numan Kurtulmuş talimat verdi! İşte madde madde alınan önlemler
CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin cenaze namazını Hamaney kıldırdı
Türk Telekom
Emekliye ek zam: Maaşlar ne kadar artacak? Ek iyileştirme ne zaman hayata geçecek? Refah payı, taban aylık artışı nasıl uygulanacak?
Tarihi Atlı Köşk’e icra el koydu! Sabancı ailesinde Sevilay Sabancı Çınar krizi
FETÖvari kumpasta yeni gelişme! Rolex’ler sahte çıktı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Rapor tamamlandı bundan sonrası yargıda | 1 kişi daha gözaltına alındı
Ünlü sunucunun 3 yaşındaki çocuğuna şiddet! Dayakçı dadıyı komşular ihbar etti
Başkan Erdoğan, Romanya Başbakanı Marcel Ciolacu ile Ortak Basın Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu
Galatasaray’ın ağır topları Konya maçı öncesi dümene geçti
CHP’li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP lideri Özgür Özel’i yok saydı torpili savundu: Yaptığımız işin arkasındayız
Ekrem İmamoğlu CHP yandaşı gazetecilerin Roma’ya İstanbullunun parasıyla götürüldüğünü itiraf etti: İBB karşıladı
Türkiye ile Çin arasında ’Enerji Dönüşümü’ anlaşması imzalandı: İş birliğini geliştireceğiz | Çinli şirketlerle kritik görüşme
Fenerbahçe’nin yıldızı Mert Hakan Yandaş’tan Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi’ye şok gönderme! Derbi sonrası ortaya çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a Senato’da Filistin protestosu: Sen Gazze Kasabı olarak hatırlanacaksın
Son dakika haberi! Fenerbahçe’nin ilk transferi bitiyor... 18 maçta forma giymişti bonservisi belli oldu
SON DAKİKA