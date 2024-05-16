İslam Memiş duyurdu: Elinde 1 gram bile altın olanlara uyarı! Haziran ayında...

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaklaşan düğün sezonu öncesi altın fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi altın fiyatları son dönemde önemli bir yükseliş trendine girdi. ABD'de açıklanan enflasyon verisinin etkisiyle altın fiyatları son 4 haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı.

"İştahsız bir piyasa var. Ons altın 2354 dolar seviyesinde. Bu haftaki takip edeceğimiz bant aralığını diğer videolarımda ifade etmiştim. 2280,2380 dolar aralığında." "Gram altın Kapalıçarşı piyasasında 2440-2460 lira aralığında. Burada da bir yön belirsizliği olduğu için 10 liralık makas aralığı 20 liraya çıktı."