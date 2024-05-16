İslam Memiş duyurdu: Elinde 1 gram bile altın olanlara uyarı! Haziran ayında...

"Altın tarafında finansal piyasalarda sürpriz açıklamalar sık sık gelebilir. Sisteme dayalı bir finansal piyasa bizi bekliyor olabilir. Kontrol bir noktada sistemde. Altın piyasasını, altın yatırımcılarını baskılayacak sürpriz açıklamalara hazır olmakta fayda var."
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 473 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 yükselişle 2 bin 468 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,2 yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 2 bin 473 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 80 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 260 liradan satılıyor.