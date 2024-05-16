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İslam Memiş duyurdu: Elinde 1 gram bile altın olanlara uyarı! Haziran ayında...

Ons altın fiyatının 2.385 dolara kadar yükseldiği belirtilirken, gram altın fiyatının da 2.470 TL'ye çıktığı ifade edildi. İslam Memiş, altın fiyatları için kısa ve uzun vadeli hedeflerini değerlendirirken, düşüşlerin kalıcı olabileceğini belirtti. Ancak, piyasanın belirli dönemlerde dalgalanmalar gösterebileceğini ve alım fırsatlarına işaret etti. İşte İslam Memiş'in açıklamaları...

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 13:46 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 13:47
İslam Memiş duyurdu: Elinde 1 gram bile altın olanlara uyarı! Haziran ayında...

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Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaklaşan düğün sezonu öncesi altın fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi altın fiyatları son dönemde önemli bir yükseliş trendine girdi. ABD'de açıklanan enflasyon verisinin etkisiyle altın fiyatları son 4 haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı.

"İştahsız bir piyasa var. Ons altın 2354 dolar seviyesinde. Bu haftaki takip edeceğimiz bant aralığını diğer videolarımda ifade etmiştim. 2280,2380 dolar aralığında."

"Gram altın Kapalıçarşı piyasasında 2440-2460 lira aralığında. Burada da bir yön belirsizliği olduğu için 10 liralık makas aralığı 20 liraya çıktı."

"Mayıs haziran aylarında böyle baskılnan yatay bir süreç karşımızda göreceğiz. Bir hafta yükselişler, bir hafta düşüşler..."


"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek altınla alakalı bir yorum yaparken bir metalden bahsetmişti. Bundan sonra altın tarafını Türkiye'de yeni şeyler mi bekliyor? İran tarafında uygulanmaya başladı, acaba Türkiye tarafından da uygulanmaya başlayacak mı diye örnek vermiştim."


"Altın tarafında finansal piyasalarda sürpriz açıklamalar sık sık gelebilir. Sisteme dayalı bir finansal piyasa bizi bekliyor olabilir. Kontrol bir noktada sistemde. Altın piyasasını, altın yatırımcılarını baskılayacak sürpriz açıklamalara hazır olmakta fayda var."


ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının gramı, güne artışla başlamasının ardından 2 bin 473 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 yükselişle 2 bin 468 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yüzde 0,2 yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 2 bin 473 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 80 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 260 liradan satılıyor.

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