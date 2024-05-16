Öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi! Artık gece gündüz ayrımı yapılmayacak: 160 gösterge rakamı üzerinden hesaplanacak

ÜCRET DÜZENLENECEK: Mevcut düzenlemede öğretmenler gündüz 140, gece ve hafta sonu eğitimlerinde ise 150 gösterge rakamı üzerinden hesap edilen tutar kadar ek ders ücreti alıyor. Düzenlemeyle gece, gündüz ve hafta sonu ayrımı yapılmaksızın 160 gösterge rakamı üzerinden ek ders ücreti ödenecek.
ERTELEME YOK: Eğitim çalışanlarının şiddetten korunması başlığı altında, eğitimcilere yönelik şiddetin yaptırımının sertleştirilmesine yönelik maddelere yer verilecek. Bakanlığa bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen ve diğer personele karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında verilecek cezalar yarı oranında artırılacak.
BİR OKULDA 12 YIL ŞARTI: Öğretmenler, atandıkları eğitim kurumunda en az 3, en fazla 12 eğitim öğretim yılı görev yapacak.
1 AYDAN AZ OLMAYACAK: Öğretmenlerin yaz tatili izninin hiçbir şekilde 1 aydan az olamayacağı kurala bağlanacak. (BURCU ŞEN)