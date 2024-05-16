Öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi! Artık gece gündüz ayrımı yapılmayacak: 160 gösterge rakamı üzerinden hesaplanacak

Ö ğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Eğitimcilere yönelik şiddete karşı yasal düzenlemenin de yer alacağı düzenleme önce TBMM Milli Eğitim Komisyonu'na, sonrasında ise Genel Kurul'un gündemine gelecek. 50'den fazla madde üzerinde çalışılan düzenlemede öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

SINAV KALKIYOR: Öğretmenlik mesleğinde daha önceki düzenlemede olduğu gibi öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağı oluşturulacak. Kariyer basamaklarında ilerlemede yazılı sınav kaldırılacak, bekleme süreleri yeniden belirlenecek. Sözleşmeli öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az sekiz yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve akademi tarafından uzman öğretmenlik için düzenlenecek eğitimi tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı tanınacak. Uzman öğretmenlerden, uzman öğretmenlikte en az sekiz yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve akademi tarafından gerçekleştirilecek eğitimi tamamlayanlar başöğretmen alabilecek.