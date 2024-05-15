Türk Hava Yolları, Taş Tepeler Projesi’nin ana sponsoru oldu

Sponsorluk anlaşmasında imzalar, Türkiye turizmini geliştirmek ve 10 milyon yolcuyu Türkiye'ye getirmek amacıyla 13 Mayıs'ta başlatılan Connect To Türkiye etkinliğinin davet yemeği öncesinde atıldı. Dünyanın birçok ülkesinden acentelerin İstanbul'da ağırlandığı program kapsamında Türkiye'nin tanıtımına yönelik el sanatları ve özel fotoğrafların olduğu Connect to Türkiye sergisi de açıldı.

Taş Tepeler anlaşmasına dair açıklamalarda da bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2021'de bakanlığımız tarafından duyurulan ve aynı anda başlatılan Taş Tepeler Projesi, dünya üzerinde ilk yerleşik yaşam ve sosyal topluluk örneklerine ev sahipliği yapan Göbeklitepe, Karahantepe, Harbetsuvan ve Gürcütepe gibi 11 arkeolojik alanı içine almaktadır. İlk olarak Göbeklitepe'deki çalışmalarla gün yüzüne çıkarılmaya başlanan ve özellikle sanatsal üretimleri ve anıtsal yapılarıyla ayrıcalıklı bir yere sahip olan ilk yerleşik topluluklar bu proje kapsamında araştırılmaktadır.

Bilim çevreleri tarafından takdir ve heyecanla takip edilen projemiz dünyada çok ciddi bir ilgi uyandırmıştır ve gün geçtikçe bu ilgi artarak sürmektedir. Karahantepe Projesi 2023 yılında 32 ülkeden 970 hakem görüşü ile dünyanın en başarılı 9 projesi arasında gösterilmiştir. Türk Hava Yolları böylesi küresel ölçekte bir projeye sponsor olmakla ülkemizin tanıtımına, kültürüne, turizmine katkı sağlamak adına bir kez daha büyük bir sorumluluk üstlenmiştir. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.