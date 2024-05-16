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Öğretmenlere ek gösterge artışı geliyor! Ek ders ücretlerine ne kadar zam yapılacak 2024? Sınav kalkacak, 8 yıl hizmeti olanlar...

Türkiye'nin eğitim alanındaki önemli adımlarından biri olan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılan çalışmalar, sona yaklaşırken eğitim camiasında heyecan yükseliyor. Yapılacak düzenlemelerin odak noktasında, eğitimcilere yönelik şiddeti önlemek ve cezalandırmak amacıyla getirilecek yasal düzenlemeler bulunuyor.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 14:47 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 14:49
Öğretmenlere ek gösterge artışı geliyor! Ek ders ücretlerine ne kadar zam yapılacak 2024? Sınav kalkacak, 8 yıl hizmeti olanlar...

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Son günlerde gündemi meşgul eden bu önemli çalışmaların ayrıntılarına göre, önerilen değişiklikler öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim Komisyonu'na sunulacak. Ardından ise Genel Kurul'un gündemine taşınacak. Bu adımların ardından, eğitimde önemli bir dönüşümü temsil eden Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda detaylı değişikliklerin yapılması bekleniyor.



SINAV KALKACAK

Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen basamakları korunacak. Kariyer basamaklarında ilerlemede yazılı sınav kaldırılacak, bekleme süreleri yeniden belirlenecek.

Sözleşmeli öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az 8 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve uzman öğretmenlik eğitimini tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı tanınacak. Uzman öğretmenlikte en az 8 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve başöğretmenlik eğitimini tamamlayanlar başöğretmen unvanı alacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler 16 yıllık çalışma süresini tamamlamaları hâlinde doğrudan başöğretmen unvanı için başvurabilecek.

EK DERS ÜCRETLERİ ARTACAK

Mevcut düzenlemede öğretmenler gündüz 140, gece ve hafta sonu eğitimlerinde ise 150 gösterge rakamı üzerinden hesap edilen tutar kadar ek ders ücreti alıyor.


Ek ders ücretinin gösterge rakamı artırılacak. Gece-gündüz ve hafta sonu ayrımı yapılmaksızın 160 gösterge rakamı üzerinden ödeme yapılacak.

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