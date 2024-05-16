Öğretmenlere ek gösterge artışı geliyor! Ek ders ücretlerine ne kadar zam yapılacak 2024? Sınav kalkacak, 8 yıl hizmeti olanlar...

Son günlerde gündemi meşgul eden bu önemli çalışmaların ayrıntılarına göre, önerilen değişiklikler öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim Komisyonu'na sunulacak. Ardından ise Genel Kurul'un gündemine taşınacak. Bu adımların ardından, eğitimde önemli bir dönüşümü temsil eden Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda detaylı değişikliklerin yapılması bekleniyor.
SINAV KALKACAK
Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen basamakları korunacak. Kariyer basamaklarında ilerlemede yazılı sınav kaldırılacak, bekleme süreleri yeniden belirlenecek.
Sözleşmeli öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az 8 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve uzman öğretmenlik eğitimini tamamlayanlara uzman öğretmen unvanı tanınacak. Uzman öğretmenlikte en az 8 yıl hizmeti olan, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan ve başöğretmenlik eğitimini tamamlayanlar başöğretmen unvanı alacak.