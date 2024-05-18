Elinde çeyrek, yarım, tam ve gram altını olanlar ortalık toz duman! İslam Memiş’ten 2 hafta uyarısı geldi! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları...

İslam Memiş, altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirirken, fiyatlardaki dalgalanmaların çeşitli faktörlerden kaynaklandığını vurguladı. Küresel ekonomik koşullar, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikaları, altın fiyatlarını doğrudan etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Son dönemde yaşanan düşüşler, bu dinamiklerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış durumda. Ancak, Memiş'e göre, bu düşüşler geçici olabilir ve altın, uzun vadede değerini koruyan bir yatırım aracı olarak kalmaya devam edecektir.