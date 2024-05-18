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Elinde çeyrek, yarım, tam ve gram altını olanlar ortalık toz duman! İslam Memiş'ten 2 hafta uyarısı geldi! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları...

Yaz aylarının yaklaşması ve düğün sezonunun başlamasıyla birlikte, birçok kişi altın fiyatları hakkında bilgi edinmeye yöneliyor. Altın, geleneksel olarak hem yatırım hem de hediyelik eşya olarak tercih edildiği için, fiyatlardaki değişimler geniş bir kitleyi yakından ilgilendiriyor. Hem alıcılar hem de satıcılar, altın fiyatlarının gelecekteki seyri konusunda endişe ve merak içindeler. Bu noktada, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in son dönemde yaşanan altın fiyatlarındaki düşüşlerle ilgili açıklamaları ve önemli tavsiyeleri, yatırımcıların bilgilendirilmesine büyük katkı sağlıyor.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 11:14 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 11:14
Elinde çeyrek, yarım, tam ve gram altını olanlar ortalık toz duman! İslam Memiş’ten 2 hafta uyarısı geldi! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları...

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İslam Memiş, altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirirken, fiyatlardaki dalgalanmaların çeşitli faktörlerden kaynaklandığını vurguladı. Küresel ekonomik koşullar, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikaları, altın fiyatlarını doğrudan etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Son dönemde yaşanan düşüşler, bu dinamiklerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış durumda. Ancak, Memiş'e göre, bu düşüşler geçici olabilir ve altın, uzun vadede değerini koruyan bir yatırım aracı olarak kalmaya devam edecektir.

Birçok yatırımcının merak ettiği fiziksel ve sanal altın arasındaki seçim, kişisel tercihlere göre değişiklik gösteriyor. İslam Memiş, saklama imkanları kısıtlı olan yatırımcılar için bankalar aracılığıyla yapılan sanal altın yatırımlarını önerdi. Ayrıca, fiziksel altının, yeterli saklama imkanlarına sahip olanlar için daha avantajlı olabileceğini belirtti. Uzman Memiş, "Yastık altındaki altının ülke ekonomisine katkısı yok" şeklindeki yanlış bir algının olduğunu ve fiziksel altının alım-satım maliyetlerini artırmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

Altın Alımı İçin En Uygun Saatler

Altın yatırımlarında zamanlama da büyük önem taşıyor. İslam Memiş'e göre, hafta içi 10.00-17.00 saatleri, bankalardan altın alım-satımı için en uygun zaman dilimini oluşturuyor. Hafta sonları yapılan işlemlerin ise genellikle daha az kazançlı olduğunu vurguladı. Memiş, ayrıca yatırımcıların farklı bankalardaki fiyat alternatiflerini değerlendirmeleri gerektiğini ve Kapalıçarşı ile bankalar arasındaki fiyat farklarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

2024 Yılı Altın Fiyat Beklentileri

İslam Memiş, gram altın fiyatlarının 2024 yılında 2 bin 50 liradan başlayarak şu anda 2 bin 450-2 bin 500 lira aralığında seyrettiğini açıkladı. Yıl sonuna doğru fiyatların 3.000 liraya ulaşabileceğini öngörüyor. Bu durum, yatırımcılar için hem bir fırsat hem de dikkatli olmaları gereken bir zamanı işaret ediyor.

Önümüzdeki 15 Günün Önemi

İslam Memiş, Mayıs ayının sonuna kadar yaşanacak olan düşüşlerin, altın alıcıları için büyük bir fırsat sunduğunu belirtiyor. Özellikle, Temmuz ayına kadar altın fiyatlarında yeni rekorlar beklediğini ifade ederek, yatırımcılara bu dönemde dikkatli hareket etmelerini tavsiye ediyor.

14-18-22 Ayar Altın Bilezik Fiyatları...

22 Ayar Bilezik

Alış: 2,250.62 TL
Satış: 2,268.94 TL

Altın (ONS)

Alış: 2,380.21 TL
Satış: 2,380.52 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 15,977.00 TL
Satış: 16,186.00 TL

Yarım Altın

Alış: 8,023.00 TL
Satış: 8,128.00 TL

Çeyrek Altın

Alış: 4,016.00 TL
Satış: 4,068.00 TL

Reşat Altını

Alış: 16,009.47 TL
Satış: 16,218.95 TL

Kulplu Reşat Altını

Alış: 16,011.69 TL
Satış: 16,221.20 TL

22 Ayar Altın TL/Gr

Alış: 2,251.38 TL
Satış: 2,373.33 TL

18 Ayar Altın TL/Gr

Alış: 1,800.93 TL
Satış: 1,801.17 TL

14 Ayar Altın TL/Gr

Alış: 1,327.17 TL
Satış: 1,744.13 TL

Kapalıçarşı Ziynet 2.5

Alış: 39,661.22 TL
Satış: 40,284.41 TL

Kapalı Çarşı Beşli Altın

Alış: 80,324.43 TL
Satış: 81,869.34 TL

Gremse Altın

Alış: 39,666.38 TL
Satış: 40,562.54 TL

Ata Altın

Alış: 16,360.25 TL
Satış: 16,768.63 TL

Tam Altın

Alış: 15,864.49 TL
Satış: 16,173.30 TL

Külçe Altın ($)

Alış: 76,810.00 TL
Satış: 76,840.00 TL

Has Altın

Alış: 2,455.51 TL
Satış: 2,455.88 TL

Hamit Altın

Alış: 16,009.47 TL
Satış: 16,218.95 TL

NOT: Burada yer alan bilgiler İslam Memiş tarafından yapılan yorumlardan derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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