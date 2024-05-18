Elinde çeyrek, yarım, tam ve gram altını olanlar ortalık toz duman! İslam Memiş’ten 2 hafta uyarısı geldi! 14-18-22 ayar altın bilezik fiyatları...

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İslam Memiş, altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirirken, fiyatlardaki dalgalanmaların çeşitli faktörlerden kaynaklandığını vurguladı. Küresel ekonomik koşullar, jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikaları, altın fiyatlarını doğrudan etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Son dönemde yaşanan düşüşler, bu dinamiklerin bir sonucu olarak ortaya çıkmış durumda. Ancak, Memiş'e göre, bu düşüşler geçici olabilir ve altın, uzun vadede değerini koruyan bir yatırım aracı olarak kalmaya devam edecektir.

Birçok yatırımcının merak ettiği fiziksel ve sanal altın arasındaki seçim, kişisel tercihlere göre değişiklik gösteriyor. İslam Memiş, saklama imkanları kısıtlı olan yatırımcılar için bankalar aracılığıyla yapılan sanal altın yatırımlarını önerdi. Ayrıca, fiziksel altının, yeterli saklama imkanlarına sahip olanlar için daha avantajlı olabileceğini belirtti. Uzman Memiş, "Yastık altındaki altının ülke ekonomisine katkısı yok" şeklindeki yanlış bir algının olduğunu ve fiziksel altının alım-satım maliyetlerini artırmasının söz konusu olmadığını ifade etti.