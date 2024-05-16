Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından CDS ve KKM (Kur Korumalı Mevduat) hesabı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 16, 2024
Risk primini gösteren CDS geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana geriledi.
2023 yılı ağustos ayından itibaren kesintisiz olarak gerileyen…
"Programımız çalışıyor, finansal göstergeler iyileşiyor" diyen Bakan Şimşek, "Programımızın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak" dedi.