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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından CDS ve KKM (Kur Korumalı Mevduat) hesabı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.  "Programımız çalışıyor, finansal göstergeler iyileşiyor" diyen Bakan Şimşek, "Programımızın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak" dedi.

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Giriş Tarihi 16 Mayıs 2024, 18:00 Güncelleme 16 Mayıs 2024, 18:08
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor, finansal göstergelerimiz iyileşiyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından CDS ve KKM (Kur Korumalı Mevduat) hesabı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



"Programımız çalışıyor, finansal göstergeler iyileşiyor" diyen Bakan Şimşek, "Programımızın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadelere yer verdi:

Risk primini gösteren CDS geçen yıl mayıs ayına göre 435 baz puan azalarak 2020 yılı şubat ayından sonraki en düşük seviyesi olan 268 baz puana geriledi.



2023 yılı ağustos ayından itibaren kesintisiz olarak gerileyen Kur Korumalı Mevduat stoku yüzde 36 azalırken nominal düşüş 1,2 trilyon TL'ye ulaştı. Bu dönemde, TL mevduatların toplam içindeki payı 14 puan arttı.

Merkez Bankası brüt rezervi 134,4 milyar dolara ulaşırken, swap hariç net uluslararası rezervlerde son bir buçuk aydaki iyileşme 42 milyar dolar oldu.

Programımızın olumlu sonuçları ve artan güven ile güçlenen finansal istikrar dezenflasyona önemli katkı sağlayacak.

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