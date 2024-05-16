12 banka güncelleme yaptı! Bankada parası olanlar zevkten dört köşe! 32 günlük vadeli mevduat faizi için 2024 yılının en yüksek getirisi fırladı

Faiz Türleri: Mevduat faizi, sabit veya değişken olabilir. Sabit faiz oranı, vade süresince değişmezken, değişken faiz oranı piyasa koşullarına göre ayarlanabilir.

Faiz Hesaplama: Mevduat faizi, genellikle yıllık bazda hesaplanır ve belirtilen oran üzerinden müşterinin yatırdığı ana para miktarına uygulanır. Faiz, genellikle vade sonunda hesaba eklenir, ancak bazı bankalar aylık ya da üç aylık dönemlerde faizi hesaba yatırabilir.

Mevduat Faizi Nasıl Kazandırır?

Faiz Getirisi: Yatırımcı, mevduatını belirli bir süre bankada tutarak, anaparasının üzerine eklenen faiz miktarı ile kazanç sağlar. Örneğin, %10 faiz oranı ile 10.000 TL yatıran bir kişi, bir yıl sonunda 11.000 TL'ye sahip olur.

Risksiz Yatırım: Mevduat faizi, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde yatırımcılara düşük riskli bir getiri sağlar. Türkiye'de mevduat hesapları aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından belirli bir tutara kadar sigortalanır.