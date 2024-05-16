Hayvancılık yapan vatandaşa müjde! Yüzde 70 ek destek geliyor! Başkan Erdoğan açıkladı! ’KDV’den muaf...’

Tarım ve Orman Bakanlığı hayvancılık ve tarımın geliştirilmesi adına ülkede çeşitli çalışma ve desteklemeler gerçekleştiriliyor. Bu desteklemeleri ve hibeleri de Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere veriliyor. Dünya Çiftçiler gününde söz konusu desteklere değinen Başkan Erdoğan, "İlk defa genç ve kadın üreticilere yüzde 70 ek destek sağlayacağız" açıklamasını yaptı. İşte detaylar...





DEVLETTEN ÜRETİCİLERE YÜZDE 70 EK DESTEK

"Hayvansal üretimi ülke genelinde, planlı üretime dahil ediyoruz" diyen Başkan Erdoğan, aile işletmelerine tüm hayvancılık desteklemelerinde ilk defa ilave destek vereceklerini, ilk defa genç ve kadın üreticilere yüzde 70 ek destek sağlayacaklarını belirtti.

Malatya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Murat Tunç da A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamada "Bu yıl Bakanlığımızın tavsiyesiyle birlikte desteklerimiz için çağrılarımıza program program çıkıyoruz. 2. çağrımız çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesiyle ilgili olacak. Ona da Haziran - Temmuz ayında çıkacağız. Orada da 80 milyon avroluk bir desteğimiz mevcut. Daha sonra tarımsal faaliyetlerimizi iyileştirilmesi ve yapılmasıyla ilgili yani hayvancılıkla ilgili projelerimiz. Onlarda temmuz, ağustos ayı içerisinde çıkacağız. En son da çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesiyle ilgili makine-ekipman alımlarıyla ilgili son çağrımıza çıkacağız. Yani toplamda 248 milyon avroluk bir çağrıya çıkmış olacağız." dedi.