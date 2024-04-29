IBAN ile ödeme mercek altında! Bakanlık fiş vermeyene ceza yağdırıyor! Çok sayıda sektör radara girdi

BANKA HESAPLARI İNCELENİYOR Hazine ve Maliye Bakanlığı IBAN ile ödeme yaygınlaşınca esnafın banka hesaplarını incelemeye aldı. İşletmelere ve işletmeyle ilişkili tüm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferler inceleniyor. Sadece işletme sahiplerinin değil yakınlarının ve çalışanlarının hesapları ile kiralama yoluyla kullanılan hesaplar da denetleniyor. Banka hesap hareketleri, tapu ve araç sicilleri gibi verilerden yola çıkılıyor. Gerçek kazançlarını beyan dışı bırakanlar denetim kapsamına alınıyor. Kiralama yoluyla edinilen banka hesapları da MASAK mevzuatı çerçevesinde terörün finansmanı, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suç unsuru barındıran eylemler kapsamında inceleniyor.

BAKANLIK MERCEK ALTINA ALIYOR

Denetimleri sıklaştıran Maliye binlerce işletmeyi tespit etti. Planlama kapsamında yaklaşık 50 ili kapsayan ve 1000 civarında vergi müfettişinin katılımıyla birçok sektörü içine alan yaygın vergi incelemeleri yürütülecek. Yapılacak incelemeler sırasında özellikle son dönemde kayıt dışılıkla ilgili IBAN ve mail order üzerinden yapılan ödeme ve para transferleri, banka hesaplarının başkalarına kullandırılması, kırmızı et piyasasındaki kayıt dışı işlemler, vergi istisna ve muafiyetlerinden yararlanan mükellefler tarafından yapılan işlemler denetlenecek.

BİRÇOK SEKTÖR RADAR ALTINA ALINACAK

Ayrıca KDV oranlarının farklı uygulanması, gayrimaddi hak ödemeleri, kripto para borsaları üzerinden yapılan işlemler, haksız yere stok affından yararlanan mükellefler, lüks araç ticareti mercek altına alınacak. Kuyum sektörü, perakende sektörü, ulaştırma ve depolama sektörü, enerji sektörü, sağlık sektörü, konaklama ve yiyecek hizmetleri sektörü, inşaat sektörü, tekstil sektörü radara alınacak. Bu sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler, özel eğitim kurumları ile sahte fatura kullanılmak suretiyle vergi kaybına sebebiyet veren mükellefler başta olmak üzere orta ve büyük ölçekteki birçok mükellefe vergi incelemesi kapsamında sorular yöneltilecek.

YAPISAL DÜZENLEMELERE ZEMİN OLUŞTURACAK VERİLER TOPLANACAK

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre bu sefer vergi denetimlerinde yapısal sorunların çözümünde kullanılması için de sorular yöneltilecek. Saha çalışmaları sırasında yalnızca vergi incelemesi yapılmakla kalınmayacağı belirtilirken, ayrıca kayıt dışılığa sebep olan yerel veya yapısal faktörlerin tespiti ile kayıt dışılığın yaygın olduğu sektörlerde vergisini düzenli ödeyen mükelleflerin maruz kaldığı rekabet eşitsizliğini gidermeye yönelik yapısal düzenlemelere zemin hazırlayacak verilerin toplanacağı öğrenildi.