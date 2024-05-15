İnce detayı gördüğünüzde şok olacaksınız: Cebinizdeki 20 TL’lik banknota acil bakın!

Bu motif içerisinde yer alan ve ancak dikkatli gözlerin fark edebileceği "20 TL" ibaresi, hem banknotun değerini gösteriyor hem de önemli bir güvenlik özelliği olarak öne çıkıyor.

Özel baskı teknikleri ile hazırlanan bu detay, banknotların sahteciliğe karşı korunmasında kritik bir rol oynar.

Banknotun güvenlik unsurlarından biri de, ön yüzünde yer alan holografik şerittir. Bu şerit, ışığa tutulduğunda farklı renklerde parlayarak görsel bir zenginlik sunmanın yanı sıra, güvenlik açısından da önemli bir işleve sahiptir.

Şeridin üzerinde yer alan "TCMB" (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) ibaresi, mikro yazı teknolojisi ile basılmış olup, banknotun sahte olup olmadığını anlamada önemli bir ipucu sunar.

Banknotlar, sahteciliğe karşı güvenlik önlemleri ile donatılırken, aynı zamanda milli değerleri ve kültürel simgeleri taşıyan unsurlarla zenginleştirilmiş oluyor. Türk Lirası'nın bu detayları, her bir banknotun arkasında yatan hikayeyi ve emeği gözler önüne seriyor, para birimimizin sadece alışverişte kullanılan bir araç olmadığını, aynı zamanda bir kültür ve teknoloji taşıyıcısı olduğunu vurguluyor.