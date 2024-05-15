Kaymaklı lor 45.00 TL, tereyağı 139 TL, 1 KG taze kaşar 220 TL! BİM’de indirim üstüne indirim! Aktüel ürünler listesi...

Perakende sektörünün öncü isimlerinden biri olan BİM, her hafta Salı ve Cuma günlerine özel olarak hazırladığı aktüel kataloglarında birbirinden özel ürünleri tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Bu hafta ise kataloglarda yer alan ürünler özellikle kamp severlerin ilgisini çekecek nitelikte.
15-17 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Efsane İthal Pilavlık Pirinç 5 kg 119 TL
Söke Tam Buğday Unu 1 kg 22,50 TL
Meram Buğday Unu 10 kg 135,75 TL
Tukaş Domates Salçası 1650 g 89 TL
Marmarabirlik Elit Siyah Zeytin 351-380 adet/kg 109 TL
Aydoğdu Donuk Ördek 110 TL (Kg fiyatı)Akdo
Fıstıklı Soğuk Baklava 400 g 119 TL
Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 149,50 TL
Yumoş Sıvı Çamaşır Deterjanı 139,50 TL
Giz Tül Ve Çamaşır Beyazlatıcı 750 g 39,50 TL
Voit Parfüm Erkek-Kadın 139 TL
150 ml Deodorant Kadın - Erkek 75 TL
Briket Ebru Mangal Kömürü 5 kg 170 TL
Tek Kullanımlık Masa Örtüsü Pratikser 37,50 TL
Aile Tipi Çadır 6 Kişilik 4.999 TL
Verandalı Çadır 6 Kişilik 3.999 TL
Çift Katmanlı Çadır 4 Kişilik 2.599 TL
Hızlı Kurulan Duş-Giyinme Tuvalet Çadırı 799 TL
Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL
Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.399 TL
Seyahat Tipi Kamp Sandalyesi 499 TL
Uyku Tulumu 599 TL