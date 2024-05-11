Emekliye yeni taban aylık: Artış için hangi formüller var? Ödemelere nasıl yansıyacak? Uygulama ne zaman başlayacak?

1 Emekliler için bu ay açıklanması beklenen 'Destek Paketi'nin hazırlıkları sürerken, Temmuz'da ise 'Gelir Artırıcı Paket' için düğmeye basılacak.

2 SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılırken, buna ilaveten ek iyileştirmeler devreye alınacak.