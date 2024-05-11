Emekliye yeni taban aylık: Artış için hangi formüller var? Ödemelere nasıl yansıyacak? Uygulama ne zaman başlayacak?

16 milyon emeklinin kök aylığının artacağı Temmuz'da, ek iyileştirme de masaya yatırılacak. Bu kapsamda taban aylıklar yeniden değerlendirilecek. Enflasyona göre 2 formül öne çıkacak...
Emekliler için bu ay açıklanması beklenen 'Destek Paketi'nin hazırlıkları sürerken, Temmuz'da ise 'Gelir Artırıcı Paket' için düğmeye basılacak.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine yüzde 10 artış ve ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark yansıtılırken, buna ilaveten ek iyileştirmeler devreye alınacak.
Bu kapsamda refah payı, taban aylık artışı gibi formüller masaya yatırılıp, hangilerinin uygulanacağı karara bağlanacak. Çalışmalar sırasında bu yıl Ocak ayı ödeme dönemi itibariyle 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltilen taban aylık ödemesi yeniden gözden geçirilecek. Taban aylıkta artış için enflasyona endeksli 2 formül öne çıkıyor.