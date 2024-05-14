15 Temmuz ve FSM, Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar, kaç TL oldu? OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ 2024!

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Son dakika köprü geçiş ücreti için araştırmalar hızlandı. Otoyol ve köprü ücretleri bu gece itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. İşte 2024 yeni ücret tarifesi ve tüm merak edienler..

OTOYOL VE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİ GÜNCELLENDİ Türkiye genelinde otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yönelik yapılan düzenlemeler bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek. 15 Mayıs 2024 itibariyle, özellikle İstanbul'daki köprü geçiş ücretleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.