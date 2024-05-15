Torba yasa bekleyen 1999-2005 sonrası sigortalılara 7’si 1 arada fırsat! Mini EYT paketi için liste geldi!

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali için erken emeklilik yolları arayışı devam ediyor. Yasalara göre belirlenen yaş ve prim şartlarını öne çekmenin yolları, birçok kişi için merak konusu olmaya devam ediyor. İşte erken emeklilik için başvurabileceğiniz 7 yöntem
1. Çocuklar Avantaj: Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Üç çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor.
2. Askerlik Öne Çeker: Erkekler için askerlik sürelerinin borçlanılması, sigorta giriş tarihini geriye çekiyor ve en az 1 yaş önce emekli olma imkanı sunuyor.
3. 10 Yıl Prim Yetiyor: Kısmi emeklilik olarak bilinen yöntemde, 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli.
4. Yüzde 60 Rapor Yeter: İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. En az 1800 gün prim gerekiyor.