Artık Bu Şekilde İstifa Edenler Tazminatlarının Hepsini Alabilecek! Kimse Bilmiyor Ama Tek Şartı Var

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her tam yıl için işveren tarafından ödenmesi gereken, işçinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi durumunda hak kazandığı tazminattır. İş Kanunu'na göre, işçinin en az bir yıl süreyle çalışmış olması gerekmektedir. Bu süre içerisinde, işçinin aldığı ücretin son brüt maaşı üzerinden hesaplanır ve her tam çalışma yılı için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Çalışanların işten ayrıldıklarında, çalıştıkları yıllara karşılık işveren tarafından ödenen para kıdem tazminatını oluşturur. Bu tazminat, çalışanın işyerinde geçirdiği her tam yıl için ödenir.