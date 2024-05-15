Artık Bu Şekilde İstifa Edenler Tazminatlarının Hepsini Alabilecek! Kimse Bilmiyor Ama Tek Şartı Var

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her tam yıl için işveren tarafından ödenmesi gereken, işçinin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi durumunda hak kazandığı tazminattır. İş Kanunu'na göre, işçinin en az bir yıl süreyle çalışmış olması gerekmektedir. Bu süre içerisinde, işçinin aldığı ücretin son brüt maaşı üzerinden hesaplanır ve her tam çalışma yılı için 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Çalışanların işten ayrıldıklarında, çalıştıkları yıllara karşılık işveren tarafından ödenen para kıdem tazminatını oluşturur. Bu tazminat, çalışanın işyerinde geçirdiği her tam yıl için ödenir.
Tazminat Almanın Şartları
Kıdem tazminatı alabilmek için, çalışanın aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Ancak burada önemli olan, işten çıkış şeklidir. Yasalara göre, işçinin kendi istek ve kusuru dışında işten çıkarılması gerekmektedir. İstifa edenler genel olarak tazminat alamaz, ancak bu kuralın bazı istisnaları bulunmaktadır.
Kendi İsteği ile Ayrılanlar Hangi Şartlarda Tazminat Alabilir?
1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. maddesine göre, haklı fesih şartları mevcut olduğunda istifa edenler de tazminat alabilir:
- Emeklilik şartlarını tamamlamış olanlar,
- Zorunlu askerlik hizmetine gidenler,
- Evlilik nedeniyle işten ayrılan kadın çalışanlar (evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde),
- 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar, SGK'dan 15 yıl ve 3.600 gün şartlarını tamamladıklarına dair yazı aldıktan sonra işten ayrılabilir ve tazminat alabilirler.