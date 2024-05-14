Dünyaca ünlü bankadan yeni rota! Bu tahmini öngören köşeyi dönecek! 2024 sonu bu iş biter

2023 yılında Çin Merkez Bankası'nın altın piyasasında önemli bir hamle yaparak 200 ton altın toplaması, küresel altın piyasasında dikkate değer bir etki yarattı. Bu hamle altın fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden olabilir ve gelecekteki tahminler üzerinde belirleyici bir rol oynayabilir.
BEKLENEN YÜKSELİŞ GELİYOR MU?
Bank of America analistlerine göre, gümüş piyasasında önemli bir yükseliş bekleniyor. Ons başına gümüş fiyatının 30 dolar seviyesine ulaşması öngörülüyor.
BofA'nın tahminlerine göre, bakır ve alüminyum gibi diğer önemli metallerde de değişimler gözlemleniyor. Banka, bakır fiyatlarının 2025 yılında ton başına ortalama 10,750 dolar, 2026 yılında ise 12,000 dolara yükselmesini öngörüyor.