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Dünyaca ünlü bankadan yeni rota! Bu tahmini öngören köşeyi dönecek! 2024 sonu bu iş biter

Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen finans kuruluşlarından Bank of America (BofA), kıymetli metaller piyasasında heyecan verici bir tahminle gündemde. Son analizlerine göre, ons başına altın fiyatlarının 2025 yılına kadar 3.000 dolar seviyesini aşabileceği öngörülüyor. BofA'nın tahminleri, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimleri ve global merkez bankalarının artan altın talebi gibi önemli faktörlere dayanıyor.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 10:26 Güncelleme 14 Mayıs 2024, 10:26
Dünyaca ünlü bankadan yeni rota! Bu tahmini öngören köşeyi dönecek! 2024 sonu bu iş biter

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2023 yılında Çin Merkez Bankası'nın altın piyasasında önemli bir hamle yaparak 200 ton altın toplaması, küresel altın piyasasında dikkate değer bir etki yarattı. Bu hamle altın fiyatlarında önemli dalgalanmalara neden olabilir ve gelecekteki tahminler üzerinde belirleyici bir rol oynayabilir.

BEKLENEN YÜKSELİŞ GELİYOR MU?

Bank of America analistlerine göre, gümüş piyasasında önemli bir yükseliş bekleniyor. Ons başına gümüş fiyatının 30 dolar seviyesine ulaşması öngörülüyor.

BofA'nın tahminlerine göre, bakır ve alüminyum gibi diğer önemli metallerde de değişimler gözlemleniyor. Banka, bakır fiyatlarının 2025 yılında ton başına ortalama 10,750 dolar, 2026 yılında ise 12,000 dolara yükselmesini öngörüyor.

Alüminyum için ise 2025 yılında fiyatların ton başına 2,250 dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu metaller, özellikle yeşil teknoloji ve altyapı projelerinde kullanıldığı için dikkat çekmektedir.

Yeni fiyat tahminleri, yatırımcılar için stratejilerini belirlerken önemli bir yol gösterici olabilir. Uzmanlar, kıymetli metallerin portföylerde risk yönetimi aracı olarak kullanılmasının yanı sıra, yüksek getiri potansiyelleri nedeniyle de cazip olabileceğini belirtiyorlar.

Ancak, piyasa dalgalanmaları ve jeopolitik riskler gibi faktörlerin her zaman göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekiyorlar.

Bank of America'nın tahminleri, altın, gümüş, bakır ve alüminyum gibi metallerin gelecekteki fiyatları üzerinde belirleyici olabilir. Bu nedenle, yatırımcıların ve piyasa analistlerinin bu tahminleri dikkatle değerlendirmesi ve uygun stratejiler geliştirmesi önemlidir.

Bu metaller, hem yatırım hem de endüstriyel kullanım açısından önemini korumaktadır ve bu da yatırımcılar için çeşitli fırsatlar sunmaktadır.

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