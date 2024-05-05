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A101'de haftalık indirim başladı! 5-9 Mayıs aktüel ürünler FİYAT LİSTESİ! 607 TL'den 399'a düştü

A101, 9 Mayıs 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı ve bu Perşembe mağazalarda satışa sunulacak ürünlerin listesini paylaştı. Katalogda yer alan ürünler arasında gizli damacanalı su sebili, inox beyaz eşya, cam ankastre set, stand mikser, halı ve koltuk yıkama makinesi, şarjlı dikey süpürge, kitaplık, oyuncu masa-sandalye, dalgıç su pompası, tekstil ürünleri ve daha fazlası bulunuyor.

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Giriş Tarihi 05 Mayıs 2024, 21:57 Güncelleme 05 Mayıs 2024, 22:01
A101’de haftalık indirim başladı! 5-9 Mayıs aktüel ürünler FİYAT LİSTESİ! 607 TL’den 399’a düştü

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A101 perakende zinciri, 9 Mayıs 2024 tarihli yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu! Bu hafta Perşembe günü mağazalarında bir dizi ilgi çekici ürün yer alacak.

9-15 Mayıs9-15 Mayıs

Onvo 55" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 11.999 TL
Philips 50" UHD Smart Led Tv 16.999 TL

9 Mayıs9 Mayıs

JVC 43" Full HD Android Led Tv 9.999 TL
Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL
Reeder S19 Max Pro S Cep Telefonu 5.499 TL

9 Mayıs

Mipa M33 Cep Telefonu 4.799 TL
Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü 5.999 TL
Pierre Cardin Saç Düzleştirici 399 TL
Pierre Cardin Saç Şekillendirici 549 TL

9 Mayıs

Pierre Cardin Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 599 TL
Pierre Cardin Dijital Baskül 219 TL
HUTT Yağsız Fritöz Airfryer 1.899 TL
Arzum Starry El Blender Seti 1.199 TL

Onvo Dikey Şarjlı Süpürge 3.299 TL
Kiwi Dikiş Makinesi 1.999 TL
Arzum Cookart Eco Midi Fırın 2.799 TL
Sinbo Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi 3.299 TL
Sinbo Stand Mikser - Hamur Yoğurma Makinesi 1.999 TL

Nehir Yemek Kaşığı / Çatalı 34,90 TL
Nehir Tatlı Kaşığı / Çatalı 27,50 TL
Nehir Servis Gereçleri 129 TL
Nehir Çay Kaşığı 17,50 TL
Nehir Dmküm Kek Kalıbı 279 TL
LAVA Döküm Basık Tencere 1.199 TL
Bella Döküm Basık Tencere 599 TL
Bella Döküm Derin Tencere 599 TL

Bella Döküm Tava 379 TL
Taç Tava ve Sahan Seti 529 TL
Easy Connect 8 Parça Tencere Seti 1.999 TL
Paşabahçe Altın Fileli Bardak Seti 8 Parça 249 TL
Borcam Kare Tepsi 4100 cc 169 TL
Paşabahçe Vanilla Kase 6'lı 119 TL

Paşabahçe Ayaklı Servis Tabağı 169 TL
Sinbo Işıklı Otomatik Baharat ve Tuz Öğütücü 179 TL
Thull Vartex V3 Gaming Bilgisayar 19.999 TL
Thull Apex Gaming Monitör 4.999 TL
Oyuncu Masası 1.599 TL
Asos Oyuncu Koltuğu 2.699 TL
Karizma File Çalışma Koltuğu 1.699 TL
Kitaplıklı Çalışma Masası 1.299 TL

5 Bölmeli Kitaplık 899 TL
Casati Silikonlu Plastik Duvar Boyası 10 Kg 299 TL
Casati Tavan Boyası 10 Kg 219 TL
Dalgıç Su Pompası 949 TL
Sky Katlanır Sandalye 449 TL
Kiwi Elektrikli Üfleme Makinesi 499 TL

Aprilla Silikon Tabancası 129 TL
Rattan Desenli Elit Tabure 139 TL
Golf Koltuk 249 TL
Sky Katlanır Sehpa 479 TL
Casio Bayan Kol Saati Çeşitleri 899 TL
PP Makyaj Çantası 329 TL
PP Kabin Boy Valiz 569 TL

Orta Boy PP Valiz 669 TL
Büyük Boy PP Valiz 769 TL
English Home Çift Kişilik Nevresim Takımı 599 TL
English Home Tek Kişilik Nevresim Takımı 499 TL

Natural Fırfırlı Yatak Örtüsü Seti 749 TL
Yatak Odası Yolluk Seti 799 TL

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