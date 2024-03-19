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19, 20,21,22 Mart A101 aktüel ürünler fiyat listesi! A101'de mutfak ürünleri indirimi! Bulaşık makinesi kapsülü 199 TL...

A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da 21 Mart 2024 tarihli yeni kataloğuyla alışveriş severlerin beklentilerini karşılamaya hazırlanıyor. A101'in bu haftaki kataloğunda; gıdadan teknolojiye, giyimden ev aletlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. İşte 19, 20,21,22 Mart A101 aktüel ürünler fiyat listesi!

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 09:10 Güncelleme 19 Mart 2024, 09:10
19, 20,21,22 Mart A101 aktüel ürünler fiyat listesi! A101’de mutfak ürünleri indirimi! Bulaşık makinesi kapsülü 199 TL...

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"A101'in 21 Mart 2024 kataloğu yayımlandı ve bu hafta raflarda pek çok çeşitli ürün yer alacak. Katalogda dikkat çeken başlıklar arasında Volta EV1 Elektrikli Araç Gümüş Gri, Toshiba 50UL2163DT/2 50" Ultra HD Smart TV, Onvo 32OV5000H 32" HD Uydu Alıcılı LED TV ve Reeder S19 Max Pro S 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu bulunuyor. İşte 21 Mart 2024 A101 aktüel ürünler listesi...

19 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Onvo OV50500 50" Ultra HD Smart LED TV 10.999 TL

Toshiba 50UL2163DT/2 50" Ultra HD Smart 12.499 TL

Onvo 32OV5000H 32" HD Uydu Alıcılı LED TV 4.199 TL

21 Mart21 Mart

Reeder S19 Max Pro S 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu 5.499 TL

Piranha 2102 Kablolu Kulaklık Mavi 159 TL

SEG NF 463 No-Frost Buzdolabı 12.999 TL

21 Mart21 Mart

SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.799 TL

SEG CM 710 7 Kg Çamaşır Makinesi 7.999 TL

Flavel FLV1090 Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL

21 Mart21 Mart

Kiwi KWP-8553 3 Musluklu Su Sebili Beyaz 3.799 TL

Goodwest Cam Ankastre Set 3'lü Beyaz 6.499 TL

Kiwi KAF5535 Airfryer Yağsız Fritöz 5 L Beyaz 1.399 TL

Arzum Starblend AR1167 Multi Blender Seti 1.499 TL

Arzum Pery AR5038 Saç Kurutma Makinesi 549 TL

Arzum AR4070 Cleancompact Cyclone Süpürge 3.299 TL

Aprilla AHS 2027 Su Dalgası Maşası 459 TL

İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.199 TL

Ruum Store Metal Sandalyeli Masa Takımı 2.599 TL

Metal Ranza 2.999 TL

Bamboo Yaylı Yatak 90x190x22 cm 2.099 TL

Therapy Süngerli Yatak 90x190x15 cm 1.799 TL

Kiwi Garden Elektrikli Üfleme Makinesi 499 TL

Piranha Su Dalgıç Pompası 949 TL

Kiwi 3 Kollu Döner Fıskiye 179 TL

Kiwi Garden Sekiz Fonksiyonlu Bahçe Sulama Fıskiyesi 169 TL

Kiwi Garden Salınımlı Yağmurlama Sistemli Bahçe Fıskiyesi 249 TL

Paşabahçe Borcam Çeyiz Seti 5 Parça 379 TL

Paşabahçe Borcam Çok Amaçlı Kase 3000 cc 119 TL

Paşabahçe Kilitli Saklama Kabı 1030 cc Su Yeşili 119 TL

Paşabahçe Tereyağlık 480 cc 49,90 TL

Sarina Cam Desenli Limonluk 425 cc 18,50 TL

Herevin Ayran Sürahisi 1460 cc Yeşil 49,90 TL

Hascevher Kumsal Tencere Seti 6 Parça 699 TL

Hascevher Granit Tava 2,5 mm 26 cm Beyaz 149 TL

TERMOS 1,6 LT SİNBO STO-6713 179 TL

Tantitoni 2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 710 ml Gri 299 TL

Hascevher Granit Karnıyarık Tenceresi 2,5 mm 26 cm Beyaz 299 TL

BİMde 19-22 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi! Bebek bezi 262 TL, Tuvalet kağıdı 32li 125 TL, Kakaolu tahin helvası 29,75 TL...BİMde 19-22 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi! Bebek bezi 262 TL, Tuvalet kağıdı 32li 125 TL, Kakaolu tahin helvası 29,75 TL...
BİM'de 19-22 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi! Bebek bezi 262 TL, Tuvalet kağıdı 32'li 125 TL, Kakaolu tahin helvası 29,75 TL...

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