19, 20,21,22 Mart A101 aktüel ürünler fiyat listesi! A101’de mutfak ürünleri indirimi! Bulaşık makinesi kapsülü 199 TL...

"A101'in 21 Mart 2024 kataloğu yayımlandı ve bu hafta raflarda pek çok çeşitli ürün yer alacak. Katalogda dikkat çeken başlıklar arasında Volta EV1 Elektrikli Araç Gümüş Gri, Toshiba 50UL2163DT/2 50" Ultra HD Smart TV, Onvo 32OV5000H 32" HD Uydu Alıcılı LED TV ve Reeder S19 Max Pro S 128 GB 8 GB RAM Cep Telefonu bulunuyor. İşte 21 Mart 2024 A101 aktüel ürünler listesi...

19 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Onvo OV50500 50" Ultra HD Smart LED TV 10.999 TL

Toshiba 50UL2163DT/2 50" Ultra HD Smart 12.499 TL

Onvo 32OV5000H 32" HD Uydu Alıcılı LED TV 4.199 TL