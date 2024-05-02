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Torba yasa için maddeler şekillendi! Meclis 55'lik listeyi duyurdu! 3600 ek gösterge, Bağkur prim affı, 4D'li taşerona kadro...

Meclis faaliyetleri yeniden başladı ve gözler hükümetin gündemindeki torba yasa düzenlemesine çevrildi. Özellikle Bağ-Kur prim gün sayısının düşürülmesi ve 3600 ek gösterge gibi konuları bekleyenler, yeni düzenlemelerin neler getireceğini merakla bekliyor. İşte, torba yasada son gelişmeler...

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 14:39 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 14:39
Torba yasa için maddeler şekillendi! Meclis 55’lik listeyi duyurdu! 3600 ek gösterge, Bağkur prim affı, 4D’li taşerona kadro...

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2024 Torba Yasa, pek çok kesimin dikkatini çekiyor. Özellikle 3600 ek gösterge, ev hanımlarına erken emeklilik, Bağkur prim günü gibi konular, kamuoyunun yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Ancak, yasanın içeriği ve hangi düzenlemelerin hayata geçeceği henüz netlik kazanmış değil. Peki, 2024 Torba Yasası ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? İşte, son durum...

Torba yasa 2024 yılı son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. 55 maddesinin kabul edildiği yeni torba da neler var sorusu merak konusu oldu.

2024 TORBA YASA MADDELERİ VE İÇERİĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın aktardığı üzere erken emeklilik reformu noktasında birçok adım atılıyor. Bağkur 7200, ev hanımlarına prim desteği, erken emeklilik, 3600 ek gösterge son durum gelişmeleri arasında takip ediliyor. Peki, torba yasada kademeli emeklilik var mı?

Torba yasa çalışmalarının Meclis gündemine gelmesi ardından kademeli emeklilik de araştırılanlar arasında yerini almıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı

Bakan Işıkhan, "Gündemimizde staj sigortalılar ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok." ifadelerini kullandı.

TORBA YASADA NELER VAR?

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK

İşte Bakan Işıkhan'ın konuşmasından kesitler:

"Ev kadınlarımızla birlikte bu toplamsal ekonomik yaşam içerisindeyiz. Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü. Biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacak. Bunun zamanı ve şartları oluştuğunda zaten biz alandaki sendikalarımızdan, sivil toplum kuruluşlarından fikirler alacağız. Belli bir noktaya gelince Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yetkilileri ile bir araya gelip düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Zaman olarak da orta vadede bu yapılacaktır."

SSK VE BAĞ-KUR PRİM EŞİTLEME

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."


3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

Çalışmanı torba yasa maddeleri arasında olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Torba yasa 2024 maddeleri yürürlük tarihi ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak İşsizlik Sigortası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu.

Ancak kalan maddelerin yasalaşacağı tarih henüz netleşmedi.

İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasında Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanunla birlikte kısa çalışma gerekçelerine genel salgın durumu eklendi.

Sigortaların kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için gereken asgari prim ödeme gün sayısı ise 600'den 450'ye düşürüldü.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında ocak ödeme dönemi itibarıyla geçerli olacak 6 aylık artış oranı yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli aylığı ise 10 bin liraya yükseltildi. Düzenlemeyi içeren karar da vatandaşlar ile buluştu.

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