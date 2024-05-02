182 bin 608 TL olan bedelli askerliğe zam mı geliyor? Güncel tahminler neler? İşte detaylar...

2011 yılında yürürlüğe giren bedelli askerlik için geçtiğimiz yılın başında bazı düzenlemeler yapılmıştı. Bu kapsamda da 2023 yılında bedelli askerlik ücreti yılın ilk dönemi için 104 bin 84 TL olarak belirlenmişti.
2011 yılında yürürlüğe giren bedelli askerlik için geçtiğimiz yılın başında bazı düzenlemeler yapılmıştı. Bu kapsamda da 2023 yılında bedelli askerlik ücreti yılın ilk dönemi için 104 bin 84 TL olarak belirlenmişti.
TEMMUZ AYINDA YENİ ZAM GÜNDEMDE
Yılın ikinci çeyreğinde memur maaşlarına yapılacak zam oranı sonrası bedelli askerlik ücreti de yeniden değerlendirilecek. Bu yılın temmuz ayında bedelli askerlik ücretine de enflasyon oranında zam yapılacak.
TAHMİNLER NE SÖYLÜYOR
Yıl içinde şu ana kadar açıklanan enflasyon oranı ve yapılan hesaplamalara göre bedelli askerlik ücretinin de 219 bin liraya çıkması tahmin ediliyor.
NASIL HESAPLANIYOR?
Bedelli askerlik ücreti her 6 ayda bir memur maaş zamlarına paralel olarak değişiyor. Memur maaş katsayısı ile 240.000 gösterge rakamının çarpımı sonucu bulunan tutar bedelli askerlik ücretini gösteriyor.
Yani memur maaş katsayısı arttıkça ödenecek tutar da artıyor. Bu ay memur maaş katsayısında yaşanan artışla bedelli askerlik ücreti de yükseldi.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Bedelli askerlik müracaat şartları ise şöyle:
- Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.
- Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak 'Askerliğe Elverişlidir' kararı verilmiş olmak.
- Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.
- Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmak.