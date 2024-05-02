⛽AKARYAKITA İNDİRİM MÜJDESİ! 1 lira 64 kuruş birden düşecek! 1 LT benzin, mazot, LPG kaç TL olacak? İşte EPGİS fiyat listesi

Türkiye'nin dört bir yanında araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Son dakika bilgilerine göre, benzin ve motorin fiyatlarının sürekli değiştiği bir dönemde, sektör temsilcileri LPG kullanıcılarını sevindirecek bir haberle geldi.
Türkiye'nin dört bir yanında araç sahiplerini ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Son dakika bilgilerine göre, benzin ve motorin fiyatlarının sürekli değiştiği bir dönemde, sektör temsilcileri LPG kullanıcılarını sevindirecek bir haberle geldi.
LPG'YE İNDİRİM GELİYOR!
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.
İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,83 TL'ye, Ankara'da 20,73 TL'ye, İzmir'de 20,37 TL'ye gerileyecek.
LPG'de fiyatlar, bayiler ve iller arasında belirgin farklılık gösteriyor.
Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.
2 MAYIS 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 43,55 TL
Motorin: 40,96 TL
LPG (Otogaz): 22,02 TL
İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 43,64 TL
Motorin: 41,03 TL
LPG (Otogaz): 22,49
İZMİR
Benzin: 44,82 TL
Motorin: 42,22 TL
LPG (Otogaz): 22,08
ANKARA
Benzin: 44,56 TL
Motorin: 41,97 TL
LPG (Otogaz): 22,46 TL