PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

3 Mayıs TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2024? 4 aylık enflasyon farkı hesaplama

Türkiye ekonomisi için en önemli göstergelerden biri olan TÜİK enflasyon verileri, Nisan ayı için merakla bekleniyordu. Merkez Bankası'nın da yakından takip ettiği bu veriler, ülkenin ekonomik sağlığı hakkında önemli ipuçları sunuyor. Nisan ayı enflasyon oranı, vatandaşların alım gücünden, yatırımcıların planlamalarına kadar geniş bir yelpazede etkili olacak. Peki, 2024 Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? TÜİK Nisan ayı enflasyon oranını açıkladı mı? 4 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Mayıs 2024, 12:22 Güncelleme 04 Mayıs 2024, 12:22
3 Mayıs TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2024? 4 aylık enflasyon farkı hesaplama

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın sonunda enflasyon rakamlarını duyurarak ekonomi gündemine yön veriyor. Bu ayın verileri ise hem memur hem de emekli maaşları üzerinde belirleyici bir etken olacak.

2024 NİSAN ENFLASYONU KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor.

NİSAN AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2024
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,80, aylık %3,18 arttı


Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2024
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %55,66 arttı, aylık %3,60 arttı

NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 38,96 olasılıkla yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 13,30 olasılıkla ise yüzde 38,00 - 41,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 32,81'inin beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 34,38'inin beklentilerinin yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 20,31'inin beklentilerinin yüzde 38,00 – 41,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 28,70 olasılıkla yüzde 16,00 – 20,99 aralığında, yüzde 52,52 olasılıkla yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 9,08 olasılıkla ise yüzde 26,00 – 30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.



Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,93'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 42,86'sının beklentilerinin yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 12,50'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada öğretmen atamaları, terörle mücadele ve ekonomi var!
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ’Bağımsız Filistin Devleti’ vurgusu: İki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak
Türk Telekom
Terör örgütü PYD’nin elebaşı Salih Müslim’in eşinden alçak sözler: Abdullah Öcalan peygamberlerin peygamberidir
Milyoner’de türkü ziyafeti! Kenan İmirzalıoğlu istedi yarışmacı söyledi! Ancak ilk soruda bileklik ile kolyeyi karıştırınca...
Şampiyonluk ’altı’n tepside! Galatasaray Sivas’ı rahat geçti
Terör devleti İsrail, Al Jazeera’nın ofisini bastı: Ekipmanlara el koydular
Münevver Karabulut’un katili Cem Garipoğlu’nun son görüntüleri ortaya çıktı! Kantinden ip, anneden poşet... Saat saat intihara giden süreç
PKK ile birlik olmak beka diyen Talabani tutuştu! Türkiye’nin askeri harekatı öncesi ABD’ye yalvarmaya gitti
Filistin’e tam destek! İslam İşbirliği Teşkilatı 15. Zirvesi nihai bildirisi yayımlandı: Türkiye’nin önerisi karara eklendi
Son dakika: Adım adım değişim! Başkan Erdoğan’dan partililere talimat: AK Parti’nin geleceğini kimsenin geleceğinden önde tutamayız
Edanur Gezer soruşturmasında gözaltına alınan 3 İBB çalışanından 1’i tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi! Önümüzdeki 4 ayda 20 puanlık düşüş!
Ahlatlıbel’deki ’halef selef’ zirvesinin şifreleri! Özgür Özel’den Ekrem İmamoğlu’na ’teknik’ müdahale: Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu...
1 Mayıs’ta polise saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Aralarında CHP’li trol Basel’in de olduğu 38 vandal tutuklandı: 12 yeni gözaltı
SON DAKİKA