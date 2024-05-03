3 Mayıs TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? Nisan ayı enflasyon oranı yüzde kaç 2024? 4 aylık enflasyon farkı hesaplama

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın sonunda enflasyon rakamlarını duyurarak ekonomi gündemine yön veriyor. Bu ayın verileri ise hem memur hem de emekli maaşları üzerinde belirleyici bir etken olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın sonunda enflasyon rakamlarını duyurarak ekonomi gündemine yön veriyor. Bu ayın verileri ise hem memur hem de emekli maaşları üzerinde belirleyici bir etken olacak.
2024 NİSAN ENFLASYONU KAÇ OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor.
NİSAN AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI
Tüketici Fiyat Endeksi, Nisan 2024
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,80, aylık %3,18 arttı
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2024
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %55,66 arttı, aylık %3,60 arttı
NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?
2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 38,96 olasılıkla yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 13,30 olasılıkla ise yüzde 38,00 - 41,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 32,81'inin beklentilerinin yüzde 30,00 – 33,99 aralığında, yüzde 34,38'inin beklentilerinin yüzde 34,00 – 37,99 aralığında, yüzde 20,31'inin beklentilerinin yüzde 38,00 – 41,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2024 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 28,70 olasılıkla yüzde 16,00 – 20,99 aralığında, yüzde 52,52 olasılıkla yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 9,08 olasılıkla ise yüzde 26,00 – 30,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,93'ünün beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 42,86'sının beklentilerinin yüzde 21,00 – 25,99 aralığında, yüzde 12,50'sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 30,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.