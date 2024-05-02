2 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları... FED FAİZ KARARI sonrası ALTIN ve DOLAR FİYATLARI!

ABD Merkez Bankası (Fed), bugün yapılan toplantının ardından faiz oranını değiştirmeme kararı aldı. Fed'in faiz oranını yüzde 5.50'de sabit tutma kararı, piyasalarda beklenen bir hamle olarak karşılandı.

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN VE DOLAR

ALTIN

-Faiz artarsa: Eğer FED faiz artırımına giderse, genellikle altın fiyatları düşebilir. Çünkü faiz artırımı, alternatif yatırım araçları olan faiz getirisi sağlayan varlıkları daha cazip hale getirir.

-Faiz sabit kalırsa veya indirimi işaret ederse: Bu durumda altın fiyatları genellikle artabilir. Düşük faiz ortamında, altın gibi faiz getirmeyen varlıklar daha cazip hale gelir.