2 Mayıs 2024 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları... FED FAİZ KARARI sonrası ALTIN ve DOLAR FİYATLARI!

ABD Merkez Bankası (Fed), bugün yapılan toplantının ardından faiz oranını değiştirmeme kararı aldı. Fed'in faiz oranını yüzde 5.50'de sabit tutma kararı, piyasalarda beklenen bir hamle olarak karşılandı.
ABD Merkez Bankası (Fed), bugün yapılan toplantının ardından faiz oranını değiştirmeme kararı aldı. Fed'in faiz oranını yüzde 5.50'de sabit tutma kararı, piyasalarda beklenen bir hamle olarak karşılandı.
FED FAİZ KARARI
ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 5.50'de sabit tuttu.
FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN VE DOLAR
ALTIN
-Faiz artarsa: Eğer FED faiz artırımına giderse, genellikle altın fiyatları düşebilir. Çünkü faiz artırımı, alternatif yatırım araçları olan faiz getirisi sağlayan varlıkları daha cazip hale getirir.
-Faiz sabit kalırsa veya indirimi işaret ederse: Bu durumda altın fiyatları genellikle artabilir. Düşük faiz ortamında, altın gibi faiz getirmeyen varlıklar daha cazip hale gelir.
DOLAR
-Faiz artarsa: Eğer FED faiz artırımına giderse, genellikle doların değeri artar. Çünkü yüksek faiz, yatırımcıların dolar cinsinden varlıklara yönelmesini teşvik eder.
-Faiz sabit kalırsa veya indirimi işaret ederse: Bu durumda doların değeri genellikle düşebilir. Çünkü düşük faiz ortamında, yatırımcılar daha yüksek getiri arayışına girerek doları terk edebilirler.
FED TOPLANTI TARİHLERİ
30 Nisan-1 Mayıs 2024,
11-12 Haziran 2024,
30-31 Temmuz 2024,
17-18 Eylül 2024,
6-7 Kasım 2024,
17-18 Aralık 2024.