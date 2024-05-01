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En uygun konut kredisi veren o banka oldu! Mayıs ayı oranları güncellendi

Türkiye'de konut kredisi faiz oranlarının son dönemdeki artışına rağmen, bazı bankalar müşterilerine hala cazip faiz oranları ile kredi imkanları sunmaya devam ediyor. Bu durum, ev sahibi olmak isteyen bireyler için önemli fırsatlar barındırıyor. Özellikle konut piyasasındaki bu dalgalanmalar, bankalar arasındaki rekabeti artırarak, daha düşük faiz oranlarıyla kredi arayışı içinde olan tüketicilere çeşitli alternatifler sunuyor. İşte en uygun konut kredisi veren o banka...

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Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 09:15 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 09:15
En uygun konut kredisi veren o banka oldu! Mayıs ayı oranları güncellendi

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Konut kredileri son dönemde adeta tavan yaptı. Faiz oranlarının yükselmesiyle birlikte, aylık ödeme tutarları ciddi oranda artış gösterdi. Ancak yüksek faiz oranlarının gölgesinde, bazı bankalar cazip kampanyalar ile dikkat çekiyor. Bu bankalar arasında en uygun konut kredisi teklifini kimler sunuyor? İşte cevabı...

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Birçok banka, konut kredisi kampanyaları düzenleyerek müşterilere daha uygun koşullarda kredi sağlamaya çalışıyor. Peki, bu bankalar arasında en düşük faiz oranına sahip olanlar hangileri?

QNB Finansbank ve Akbank Öne Çıkıyor

QNB Finansbank ve Akbank, şu anda piyasadaki en düşük faiz oranını (%2,99) sunarak dikkat çekiyorlar. Her iki banka da aylık taksit tutarını 15.399 TL olarak belirlemiş. QNB Finansbank, toplam ödemede 1.852.058 TL ile Akbank'a göre biraz daha avantajlı bir konumda.

Diğer Bankaların Teklifleri

Garanti BBVA, %3,13 faiz oranı ile aylık 16.047 TL taksit tutarı sunuyor. Türkiye İş Bankası ise %3,15 faizle, biraz daha yüksek bir taksit tutarı olan 16.140 TL'yi teklif ediyor. Bu oranlar, sektördeki ortalamaya göre hâlâ rekabetçi.

En Yüksek Faiz Oranları Hangi Bankalarda?

Bazı bankalar, faiz oranlarını oldukça yükseltti. HSBC ve Fibabanka, sırasıyla %5,00 ve %5,32 faiz oranı ile piyasanın en yüksek taksit tutarlarını sunuyor. HSBC'nin aylık taksit tutarı 25.072 TL iken, Fibabanka 26.653 TL aylık ödeme talep ediyor.

Konut kredisi alırken, faiz oranlarının yanı sıra toplam geri ödeme tutarı ve bankanın sunduğu ek hizmetler gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, kredi başvurusu yaparken tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması önemlidir.

Faiz oranlarındaki artış, konut kredisi arayanları zorlayabilir, ancak piyasada hâlâ uygun faiz oranları sunan bankalar mevcut. Yapılacak detaylı bir araştırma ile bütçenize en uygun krediyi bulabilirsiniz.

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