En uygun konut kredisi veren o banka oldu! Mayıs ayı oranları güncellendi

Diğer Bankaların Teklifleri Garanti BBVA, %3,13 faiz oranı ile aylık 16.047 TL taksit tutarı sunuyor. Türkiye İş Bankası ise %3,15 faizle, biraz daha yüksek bir taksit tutarı olan 16.140 TL'yi teklif ediyor. Bu oranlar, sektördeki ortalamaya göre hâlâ rekabetçi.

En Yüksek Faiz Oranları Hangi Bankalarda? Bazı bankalar, faiz oranlarını oldukça yükseltti. HSBC ve Fibabanka, sırasıyla %5,00 ve %5,32 faiz oranı ile piyasanın en yüksek taksit tutarlarını sunuyor. HSBC'nin aylık taksit tutarı 25.072 TL iken, Fibabanka 26.653 TL aylık ödeme talep ediyor.

Konut kredisi alırken, faiz oranlarının yanı sıra toplam geri ödeme tutarı ve bankanın sunduğu ek hizmetler gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca, kredi başvurusu yaparken tüm belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde hazırlanması önemlidir.

Faiz oranlarındaki artış, konut kredisi arayanları zorlayabilir, ancak piyasada hâlâ uygun faiz oranları sunan bankalar mevcut. Yapılacak detaylı bir araştırma ile bütçenize en uygun krediyi bulabilirsiniz.