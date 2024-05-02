2 Mayıs günü kapış kapış satılacak! A101’de piknik ve kamp ürünleri İNDİRİMİ! 09.00’da başlıyor

A101 market zinciri, müşterilerine yönelik heyecan verici bir haberle geldi. Katalogda yer alan birçok indirimli ürünün, 2 Mayıs tarihinden itibaren raflardaki yerini alacağını duyurdu.
A101 market zinciri, müşterilerine yönelik heyecan verici bir haberle geldi. Katalogda yer alan birçok indirimli ürünün, 2 Mayıs tarihinden itibaren raflardaki yerini alacağını duyurdu.
A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ
Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 23.499 TL
Toshiba 55" Ultra HD Smart Tv 13.999 TL
Hi-Level 55" Ultra
Toshiba 43" UHD 4K Smart Led Tv 10.999 TL
Hi-Level 32" Webos HD Ready Tv 4.799 TL
Nubia V40 Design ZTE Cep Telefonu 4.599 TL
Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.499 TL
Homed Royaltea Çay Makinesi 999 TL
Sinbo Dik Süpürge 699 TL
Arzum Mistost Tost Makinesi 1.499 TL
Sinbo Cam Kettle 1,8 Litre 429 TL
Kiwi Elektrikli Cezve 330 ml 199 TL
Kiwi 2'si 1 Arada Buharlı Ütü 699 TL
Arzum Nuvo Saç Maşası 549 TL
Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 479 TL
Aprilla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici 399 TL
Aprilla Dijital Göstergeli Akıllı Banyo Baskülü 269 TL
3 Kişilik Bazalı Kanepe 6.390 TL
Masa Takımı 5.199 TL
Sinbo Ayakkabılık 199 TL
Ayarlanabilir Laptop Sehpası 349 TL
Erba 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL
Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 61.990 TL
26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 3.299 TL
Cooler Box Termos 15 Litre 499 TL
Katlanır Kolsuz Kamp Sandalyesi 229 TL
Katlanır Kamp / Piknik Sandalyesi Çeşitleri 199 TL
Çelik Kamp / Piknik Sandalyesi Çeşitleri 279 TL
Lüks Katlanabilir Plaj / Piknik Sandalyesi 399 TL