SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2 Mayıs günü kapış kapış satılacak! A101'de piknik ve kamp ürünleri İNDİRİMİ! 09.00'da başlıyor

2 Mayıs itibarıyla geçerli olacak bu katalog, gerek gıda, gerekse ev kullanımı ürünleri açısından oldukça zengin seçenekler sunuyor. Her bütçeye uygun, kaliteli ve kullanışlı ürünlerin yer aldığı A101 aktüel ürünler listesi, müşterilerin günlük ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmıyor, aynı zamanda onlara ekonomik alışverişin kapılarını aralıyor. Katalogda yer alan öne çıkan ürünler arasında, mevsim sebzeleri, organik gıda ürünleri, mutfak gereçleri, elektronik eşyalar ve daha fazlası bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mayıs 2024, 08:18 Güncelleme 02 Mayıs 2024, 08:18
2 Mayıs günü kapış kapış satılacak! A101’de piknik ve kamp ürünleri İNDİRİMİ! 09.00’da başlıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A101 market zinciri, müşterilerine yönelik heyecan verici bir haberle geldi. Katalogda yer alan birçok indirimli ürünün, 2 Mayıs tarihinden itibaren raflardaki yerini alacağını duyurdu.

A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv 23.499 TL
Toshiba 55" Ultra HD Smart Tv 13.999 TL
Hi-Level 55" Ultra

Toshiba 43" UHD 4K Smart Led Tv 10.999 TL
Hi-Level 32" Webos HD Ready Tv 4.799 TL
Nubia V40 Design ZTE Cep Telefonu 4.599 TL
Homend Dustrider Şarjlı Dik Süpürge 3.499 TL
Homed Royaltea Çay Makinesi 999 TL
Sinbo Dik Süpürge 699 TL

Arzum Mistost Tost Makinesi 1.499 TL
Sinbo Cam Kettle 1,8 Litre 429 TL
Kiwi Elektrikli Cezve 330 ml 199 TL
Kiwi 2'si 1 Arada Buharlı Ütü 699 TL
Arzum Nuvo Saç Maşası 549 TL

Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 479 TL
Aprilla Dijital Göstergeli Saç Düzleştirici 399 TL
Aprilla Dijital Göstergeli Akıllı Banyo Baskülü 269 TL
3 Kişilik Bazalı Kanepe 6.390 TL
Masa Takımı 5.199 TL
Sinbo Ayakkabılık 199 TL

Ayarlanabilir Laptop Sehpası 349 TL
Erba 4.00 Çekme Karavan 239.000 TL
Volta VT5 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 61.990 TL
26 Jant Tek Amortisörlü Bisiklet 3.299 TL
Cooler Box Termos 15 Litre 499 TL

Katlanır Kolsuz Kamp Sandalyesi 229 TL
Katlanır Kamp / Piknik Sandalyesi Çeşitleri 199 TL
Çelik Kamp / Piknik Sandalyesi Çeşitleri 279 TL
Lüks Katlanabilir Plaj / Piknik Sandalyesi 399 TL

6-7 ŞUBAT BİM AKTÜEL KATALOĞU 2024 | 24lüsü 149,50 TLye düştü! Raflarda yerini aldı! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı...
6-7 ŞUBAT BİM AKTÜEL KATALOĞU 2024 | 24'lüsü 149,50 TL'ye düştü! Raflarda yerini aldı! Sıvı yağ, tuvalet kağıdı...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Ticaret Bakanlığı duyurdu: İsrail’le ticaret tamamen durdu
Yüksek emekli aylığı formülü: Çalışırken nelere dikkat edilmeli? Başvuru tarihinin etkisi var mı?
Başkan Erdoğan - Özgür Özel zirvesi sona erdi! 1 saat 35 dakikalık görüşmede ne konuşuldu? | Kulisler hareketlendi: CHP kaynaklarından ilk açıklama
TL’ye güvenen kazandı: Spekülasyonlar boşa çıktı! Dolar neden yükselmedi?
Kilis - İstanbul seferini yapan otobüs Aksaray’da devrildi! Şoför uyudu kaza geldi... 2 kişi can verdi 34 kişi yaralandı
Galatasaray’ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Alman ve Fransız ekipleri sıraya girdi!
Başkan Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel görüşmesinde dikkat çeken kare! Sol taraftaki koltuk neden boştu?
Başkan Erdoğan’dan Kapasite Geliştirme ve Eğitim Çalıştayı’nda önemli açıklamalar: ABD Gazze eylemcilerini linç ediyor!
Amerikan baharı başladı! Gazze ateşi Joe Biden’ı yakacak: Seçim öncesi bölünme sinyali! Polis saldırıyor öğrenciler direnişi bırakmıyor
Sadece TAKVİM’de: Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco’nun devre arasında yapılan transfer hamlelerine karşı uyardığı ortaya çıktı
Saraçhane’deki 1 Mayıs olaylarının altında yatan iç çekişme! Ekrem İmamoğlu’ndan Özgür Özel’e ’itibar’ operasyonu: Tuzağa düştü, kaybetti
Avrupa’yı nükleer savaş korkusu sardı! Fransa Cumhurbaşkanı Macron’dan bomba etkisi yaratan kıyamet senaryosu: The Economist ‘ABD terk edecek Çin ve Rusya saldırıya geçecek’ dedi
Basel isimli CHP’li trol Bekir Aslan polise tekme attı! Saraçhane’deki 1 Mayıs vandalizminde DHKP-C izi: 217 gözaltıdan 182’si serbest
Cem Garipoğlu’nun mezarı açılacak mı? Otopsi görüntüleri kimlik tespiti için yeterli mi?
Müge Anlı’da ağızları açık bırakacak olay! İki komşunun sır kaybında yeni gelişme! Nuran Şahin’e ne oldu? Otel kayıtları ve tanık ifadeleri her şeyi değiştirdi: Köpekler havlıyor
SON DAKİKA