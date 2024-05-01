2205 3690 5350 prim günle milimi milimine emeklilik hesaplama aracı: Listede adı soyadı olan voleyi vurdu!

Askerlik Borçlanması ile Erken Emeklilik Erkek çalışanlar sigortalı olmadan önce tamamladıkları askerlik süresini borçlanarak, sigorta başlangıç tarihlerini geri çekebiliyor. Bu durum, erken emeklilik imkanlarını artırıyor ve çalışanların daha erken yaşlarda emeklilik hayallerine kavuşmalarını sağlıyor.

Kısmi Emeklilik: On Yıl Prim ve Yaş Şartı 15 yıl süre ve 3600 gün prim ödeyen bireyler, kısmi emeklilik olarak bilinen bir yöntemle emekli olabiliyor. Bu yöntem için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranıyor. 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için ise daha esnek koşullar uygulanabiliyor.

Sağlık Durumu ve Malulen Emeklilik İş göremez hale gelen bireyler, en az 1800 gün prim ödemiş olmaları şartıyla, yaş sınırlaması olmaksızın malulen emekli olabiliyor. Bu süreç SGK onaylı bir sağlık raporu gerektiriyor ve malulen emeklilik durumunda çalışmaya devam edilemiyor.

Vergi İndirimi ile Erken Emeklilik En az %40 engelli olan çalışanlar, vergi indirimi alarak erken emekli olabiliyor. Bu süreçte çalışmaya devam edilmesi halinde emekli maaşı kesilmiyor, böylece çalışanlar için hem mali avantajlar hem de erken emeklilik fırsatı bir arada sunuluyor.

Yıpranma Payı ve Anneye Prim Avantajı Ağır işlerde çalışanlar için verilen yıpranma payı, emeklilik sürelerini kısaltırken, engelli çocuğu olan anneler için sağlanan prim avantajları da erken emekliliği kolaylaştırıyor. 1 Ekim 2008 sonrası ödenen primlerin dörtte biri, toplam prime eklenerek annelere erken emeklilik imkanı sunuyor.