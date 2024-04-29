SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bu kişilere EYT şartı yok! 1996-1997-1999-2002-2005 SGK prim başlangıcına göre erken emeklilik yaş tablosu

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali, yaş ve prim gibi belirlenmiş kriterlerle gerçekleşiyor. Ancak yasalarda düzenlenmiş bazı avantajlar sayesinde erken emeklilik hedefine bir adım daha yaklaşmak mümkün. İşte erken emeklilik için kullanılabilecek 7 formül...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 14:05 Güncelleme 29 Nisan 2024, 14:05
Bu kişilere EYT şartı yok! 1996-1997-1999-2002-2005 SGK prim başlangıcına göre erken emeklilik yaş tablosu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için erken emeklilik çabaları, Türkiye'deki emeklilik yasalarının sunduğu avantajlarla mümkün olabilir. İşte erken emeklilik için kullanılabilecek 7 yöntem...

1. ÇOCUKLARIN PRİM KAZANDIRDIĞI FORMÜL

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu yöntem, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl erken emeklilik avantajı sağlıyor. Önemli bir not ise çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekiyor.

2. ASKERLİK BORÇLANMASI

Erkeklerde askerlik sürelerinin borçlanılması, emeklilik yaşını geriye çekiyor ve prim kazandırıyor. Sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çeken bu yöntem, en az 1 yıl önce emeklilik imkanı sunuyor.

3. KISMI EMEKLİLİK

Kısmi emeklilik olarak da bilinen bu yöntemde, 15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor. Bu fırsat, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli.

4. MALULEN EMEKLİLİK

İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Bu durumda en az 1800 gün prim yeterli oluyor.

5. ENGELLİLER İÇİN VERGİ İNDİRİMİ

Engelli çalışanlar, en az yüzde 40 engellilik durumunda vergi indirimi alıyor ve yaş şartına bakılmaksızın emeklilik için avantajlar elde edebiliyorlar. Bu durumda işe giriş tarihlerine göre 15 yıl 3600 günden başlayarak emeklilik süresi 18 yıla kadar uzayabiliyor.

6. YIPRANMA PAYI

Ağır işlerde çalışanlar, meslekleri gereği yıpranma riski altında bulunuyorlar. Bu durumda, sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına kavuşabiliyorlar.

7. ANNEYE ÖZEL PRİM AVANTAJI

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler, prim avantajı ile erken emeklilik imkanından yararlanabiliyorlar. 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor ve bu süre emeklilik yaş şartından düşülüyor.

Emeklilik sürecinde erken emeklilik hedefi olanlar için yasalarımızın sunduğu avantajlar, doğru kullanıldığında emeklilik hayalini bir adım öne çıkarabilir. Bu formüllerin kişisel durumlarla uygunluğu dikkate alınarak emeklilik planlaması yapılması önemlidir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular görüşüldü?
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta kabul edecek! CHP’den Çankaya talebi AK Parti’den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Protestolar devam ederken ABD’yi seçim korkusu sardı: Trump’tan ‘durdurun’ çağrısı
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Borsaya ilgi arttı! 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı! 10 bin rekoru geldi
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Dış kaynak akışı hızlandı! Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA