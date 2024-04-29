Bu kişilere EYT şartı yok! 1996-1997-1999-2002-2005 SGK prim başlangıcına göre erken emeklilik yaş tablosu

3. KISMI EMEKLİLİK

Kısmi emeklilik olarak da bilinen bu yöntemde, 15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor. Bu fırsat, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli.

4. MALULEN EMEKLİLİK

İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Bu durumda en az 1800 gün prim yeterli oluyor.