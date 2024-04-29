Bu kişilere EYT şartı yok! 1996-1997-1999-2002-2005 SGK prim başlangıcına göre erken emeklilik yaş tablosu

Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için erken emeklilik çabaları, Türkiye'deki emeklilik yasalarının sunduğu avantajlarla mümkün olabilir. İşte erken emeklilik için kullanılabilecek 7 yöntem...
Emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için erken emeklilik çabaları, Türkiye'deki emeklilik yasalarının sunduğu avantajlarla mümkün olabilir. İşte erken emeklilik için kullanılabilecek 7 yöntem...
1. ÇOCUKLARIN PRİM KAZANDIRDIĞI FORMÜL
Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu yöntem, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl erken emeklilik avantajı sağlıyor. Önemli bir not ise çocukların sigortadan önce doğmuş olması gerekiyor.
2. ASKERLİK BORÇLANMASI
Erkeklerde askerlik sürelerinin borçlanılması, emeklilik yaşını geriye çekiyor ve prim kazandırıyor. Sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çeken bu yöntem, en az 1 yıl önce emeklilik imkanı sunuyor.
3. KISMI EMEKLİLİK
Kısmi emeklilik olarak da bilinen bu yöntemde, 15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Kadınlarda yaş şartı 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor. Bu fırsat, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli.
4. MALULEN EMEKLİLİK
İş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor. Bu durumda en az 1800 gün prim yeterli oluyor.
5. ENGELLİLER İÇİN VERGİ İNDİRİMİ
Engelli çalışanlar, en az yüzde 40 engellilik durumunda vergi indirimi alıyor ve yaş şartına bakılmaksızın emeklilik için avantajlar elde edebiliyorlar. Bu durumda işe giriş tarihlerine göre 15 yıl 3600 günden başlayarak emeklilik süresi 18 yıla kadar uzayabiliyor.
6. YIPRANMA PAYI
Ağır işlerde çalışanlar, meslekleri gereği yıpranma riski altında bulunuyorlar. Bu durumda, sigortalılık sürelerine belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekilerek emeklilik imkanına kavuşabiliyorlar.
7. ANNEYE ÖZEL PRİM AVANTAJI
Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler, prim avantajı ile erken emeklilik imkanından yararlanabiliyorlar. 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte biri toplam primlerine ekleniyor ve bu süre emeklilik yaş şartından düşülüyor.
Emeklilik sürecinde erken emeklilik hedefi olanlar için yasalarımızın sunduğu avantajlar, doğru kullanıldığında emeklilik hayalini bir adım öne çıkarabilir. Bu formüllerin kişisel durumlarla uygunluğu dikkate alınarak emeklilik planlaması yapılması önemlidir.