Altın fiyatlarında MAYIS etkisi! İslam Memiş "Ciddi düşüş..." diyerek açıkladı! FED sonrası gram altın...

"Ons altın tarafında 2333 dolar seviyesi var. 2300 dolar seviyesi üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor 1 Mayıs'ta açıklanacak Fed faiz kararına kadar beklediğimiz aralık 2280-2380 dolar aralığı. Fed'e kadar piyasalar oyalanacak."

"Ciddi bir düşüş gerçekleşti. Elinde dolar bulunduranlar parite ile altın alımı yapabilir. Bu düşüş fırsatını değerlendirmek lazım."

"Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda bu hafta 2500 TL altına sarktı. Her ne kadar 2450 lira seviyesine kadar gerileme riski olsa da 2500 liradan riske girmeden alım yönünde pozisyonumuzu aldık."

GÜZEL FIRSATLAR SUNUYOR

"Önümüzdeki haftalarda 2500 lira altına sarkarsa yine 2450 lira seviyesini gündeme alırız. Altın dolar paritesi ise ucuz kalmaya devam ediyor. Güzel fırsatlar sunuyor."