Altın fiyatlarında MAYIS etkisi! İslam Memiş "Ciddi düşüş..." diyerek açıkladı! FED sonrası gram altın...

Altın piyasasındaki hareketliliği değerlendiren finans uzmanı İslam Memiş, yaşanan gelişmeler ve piyasa durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Altın piyasasındaki hareketliliği değerlendiren finans uzmanı İslam Memiş, yaşanan gelişmeler ve piyasa durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
1 MAYIS'TA BEKLENEN FİYAT...
"Ciddi bir düşüş gerçekleşti. Elinde dolar bulunduranlar parite ile altın alımı yapabilir. Bu düşüş fırsatını değerlendirmek lazım."
"Ons altın tarafında 2333 dolar seviyesi var. 2300 dolar seviyesi üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor 1 Mayıs'ta açıklanacak Fed faiz kararına kadar beklediğimiz aralık 2280-2380 dolar aralığı. Fed'e kadar piyasalar oyalanacak."
"Gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda bu hafta 2500 TL altına sarktı. Her ne kadar 2450 lira seviyesine kadar gerileme riski olsa da 2500 liradan riske girmeden alım yönünde pozisyonumuzu aldık."
GÜZEL FIRSATLAR SUNUYOR
"Önümüzdeki haftalarda 2500 lira altına sarkarsa yine 2450 lira seviyesini gündeme alırız. Altın dolar paritesi ise ucuz kalmaya devam ediyor. Güzel fırsatlar sunuyor."
"Altın için beklenen müjde nedir? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sunumunda, "Altın ithalatı tarafında bir normalleşmeye gideceğiz" dedi. Bu ne demek?"
"Geçen yıl ithalatı dengelemek için, yoğun bir altın talebi vardı, altın ithalatında bir yasak vardı. Bu yasaktan dolayı son 1.5 yıldır külçe altınlar 2000-3000 dolar işçilikteydi. Dünyaya kıyasla altını pahalı alıyorduk ve almaya da devam ediyoruz."
"Bu ihracatı olumsuz yönde etkiliyor. Sektör temsilcileri fuarlarda altın talebinde bulunmuyordu. Yasaklar devam ettiği için Türkiye'de altın kaçakçılığı tarafında ciddi bir süreç başladı ve ciddi bir kaos havası oluşmaya devam etti."
"Gram altında ciddi bir arz problemi yaşanmaya başladı, Darphane'ye yansıdı. Çeyrek altın, yarım altın gibi ürünlerde de işçilik farkı doğmuş oldu. Altın piyasası ciddi anlamda kargaşa halindeydi."
"Yüksek fiyattan altın almaya devam ediyoruz, ne zamanki ithalat yasağı kalkarsa serbest piyasalar ve resmi kur arasındaki farklılık ortadan kalkmış olur."
PİYASADA NORMALLEŞME
"Şimşek altın ithalatı yasağının kalkması için tam tarih vermedi. Bu altın fiyatları için çok şey ifade ediyor. Altın piyasalarında bir normalleşme gündeme getirecek. Kaçakçılık bitecek, fiyatlar normalleşecek."
3 BİN LİRA SEVİYESİNİ BEKLİYORUZ
"Mesela yarın sabah altın ithalatı yasağının kalktığını varsayalım. Bir tane kur olacak. İşçilik farkı kalkacağından da dolayı daha ucuz bir altına ulaşabileceğiz. Gram altında 3 bin lira seviyesini bekliyoruz. Yükseliş yönlü beklentide herhangi bir değişiklik yok. Bizim için tek avantajlı nokta, işçilik farkı verilmemesi..."