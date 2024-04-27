4500 ila 7200 günden emekli olacak şanslı grup belli oldu! Emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın!

Kadın çalışanlar, çocuk sahibi oldukları için ek prim kazanma imkânına sahiptir. Bu, 3 çocuk sahibi olan kadınlar için toplamda 6 yıl erken emekli lik hakkı anlamına gelir. Burada önemli olan çocukların sigortadan önce doğmuş olmasıdır.

Erkek sigortalılar, askerlik sürelerini borçlanarak sigorta giriş tarihlerini geri çekebilirler. Bu durum, emekli lik yaş ını düşürür ve ek prim kazandırır.

İş göremez hale gelenler, sağlık raporu ile malulen emekli olabiliyorlar. Burada en az 1800 gün prim ödemiş olmak ve SGK onaylı bir sağlık raporuna sahip olmak gerekiyor.

3600 gün prim ödeyip 15 yıl sigortalılık süresini dolduranlar, yaş larına bakılmaksızın kısmi emekli lik hakkı kazanabiliyor. Bu imkân özellikle 1999 öncesinde sigortalı olanlar için büyük bir avantaj sağlar.

Vergi İndirimi: Engelli Çalışanlar

Engelli bireyler, yüzde 40 ve üzeri engellilik oranıyla vergi indirimi alarak, yaşları ne olursa olsun, belirli bir prim gün sayısını doldurduklarında emekli olabiliyorlar.

Yıpranma Payı: Ağır İşlerde Çalışanlar

Madenciler, gazeteciler gibi ağır işlerde çalışanlar için yıpranma payı büyük bir avantaj. Bu, hem prim günlerine eklenir hem de emeklilik yaşını düşürür.

Anne Prim Hakkı: Engelli Çocuk Annelere Destek

Engelli çocuğu olan anneler, çalıştıkları sürenin dörtte biri kadar ek prim hakkı kazanıyorlar. Bu durum, erken yaşta emekli olmalarını sağlayabilir.