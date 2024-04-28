48-49-50-52 yaşında erken emeklilik! Kısmi emeklilik için liste yenilendi! SGK prim yıl denklemi





12.5-15 YIL PRİMLE EMEKLİLİK: Gerekli Koşullar Nelerdir?

Bu dönemde sigortalı olmak isteyenler için prim gün şartı 4500'e çıkıyor. Yani, 12.5 yıl prim ödemek gerekiyor. Ayrıca, 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşını doldurmak gerekiyor.

Bağ-Kur'lular için ise işe giriş tarihine göre 5400 gün prim gerekiyor. Ancak, yaş şartı değişkenlik gösteriyor. Örneğin, 8 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı olanlarda kadınlarda 56'ya, erkeklerde 58'e kadar yaş şartı belirleniyor.