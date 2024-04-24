Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz TEMETTÜ ÖDEYECEK şirketler listesi! SISE, DOAS, CCOLA, MGROS, CIMSA... Temettü ödeme takvimi duyuruldu!

UYARI: Belirtilen temettü ödemeleri ve tarihleri KAP tarafından sağlanan bilgilere dayanmaktadır. Sitemizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır ve güncellendiğinde değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla, bu bilgiler yalnızca fikir edinme amacıyla sunulmaktadır. En güncel temettü ödeme takvimine ulaşmak için yatırım yaptığınız hissenin resmi duyurularını takip etmenizi öneririz. Herhangi bir yatırım kararını almadan önce, kendi araştırmanızı yapmanız ve finansal durumunuzu dikkate almanız önemlidir. Yatırımınızın sonuçlarından tamamen siz sorumlusunuzdur.