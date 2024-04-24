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Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz TEMETTÜ ÖDEYECEK şirketler listesi! SISE, DOAS, CCOLA, MGROS, CIMSA... Temettü ödeme takvimi duyuruldu!

Yıl sonu finansal raporların açıklanmasıyla birlikte, borsa yatırımcıları için stratejik planlama zamanı geldi çattı. Şirketlerin geçtiğimiz yılki performanslarına dayanarak hazırladıkları kar dağıtım planları ve belirlenen temettü miktarları, yatırımcıların dikkatle incelediği konular arasında yer alıyor. Bu bilgiler, portföylerini nasıl şekillendireceklerini ve yatırım stratejilerini ne yönde belirleyeceklerini kararlaştırmalarında kritik bir role sahip. 2024 yılı için açıklanan temettü takvimi ve ödeme tarihleri ile ilgili tüm ayrıntılar, yatırımcılara yol gösteriyor. İşte yatırımcılar için önemli olan bu döneme dair kapsamlı bir bakış ve temettü ödemelerine ilişkin detaylar.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 08:31 Güncelleme 24 Nisan 2024, 08:31
Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz TEMETTÜ ÖDEYECEK şirketler listesi! SISE, DOAS, CCOLA, MGROS, CIMSA... Temettü ödeme takvimi duyuruldu!

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Borsada işlem gören şirketlerin kar dağıtım planları ve temettü miktarları nihayet netleşti. Yatırımcılar, bu önemli bilgiler ışığında portföy stratejilerini belirleme aşamasına geldiler. İşte 2024 Nisan temettü ödeme takvimi...

BU HAFTA TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPACAK ŞİRKETLER

DOAS TEMETTÜ 2024

DOAS'ın KAP'a yaptığı açıklamaya göre şirket, 2024 yılı için ortaklarına hisse başına net 36,81 TL temettü ödemesi yapacak. Temettü dağıtım tarihi ise 19 Nisan 2024 olarak belirlenirken, ödemeler 24 Nisan 2024'te hesaplarda olacak. Ödemelerin 24 Nisan Çarşamba günü öğleden sonra hesaplara geçeceği tahmin ediliyor.

Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

Koç Holding A.Ş. (KCHOL) Pay başına brüt 8 TL, net 7,20 TL temettü ödemesi yapılacak. Kesinleşen kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan 2024, ödeme tarihi ise 26 Nisan 2024 olarak duyurulmuştu.

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA)

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA) Pay başına brüt 3,3940000 TL, net 3,0546000 TL temettü ödemesi yapılacak. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Nisan 2024. Ödeme tarihi 26 Nisan 2024.

NİSAN, MAYIS, HAZİRAN, TEMMUZ, AĞUSTOS 2024 TEMETTÜ ÖDEME TAKVİMİ

Bist Kodu Temettü (Net) Tarih
BEYAZ 0,0993 TL 22.04.2024
GLCVY 0,8264 TL 22.04.2024
KCHOL 7,2000 TL 24.04.2024
CLEBI 56,7000 TL 24.04.2024
BRISA 3,0546 TL 24.04.2024
CEMTS 0,1350 TL 29.04.2024
CIMSA 0,9518 TL 29.04.2024
ENJSA 2,5110 TL 02.05.2024
SAHOL 2,6487 TL 02.05.2024
MAVI 1,9143 TL 06.05.2024
MACKO 5,4810 TL 06.05.2024
NTGAZ 1,2522 TL 07.05.2024
JANTS 2,5200 TL 07.05.2024
LKMNH 0,6250 TL 07.05.2024
KSTUR 5,7923 TL 08.05.2024
AKSGY 0,0745 TL 08.05.2024
CCOLA 7,0763 TL 27.05.2024
MGROS 6,2136 TL 27.05.2024
AEFES 2,1150 TL 28.05.2024
ISMEN 0,9600 TL 29.05.2024
ASUZU 1,7857 TL 29.05.2024
AGHOL 2,5869 TL 29.05.2024
SISE 0,6464 TL 31.05.2024
TGSA 0,2700 TL 31.05.2024
AFYON 0,3600 TL 03.06.2024
ALGYO 0,0500 TL 03.06.2024
KBORU 0,4747 TL 26.06.2024
SOKM 1,5170 TL 01.07.2024
AVPGY 0,7000 TL 08.07.2024
PNLSN 0,6963 TL 18.07.2024
LKMNH 0,6250 TL 22.07.2024
GWIND 0,7283 TL 29.08.2024

UYARI: Belirtilen temettü ödemeleri ve tarihleri KAP tarafından sağlanan bilgilere dayanmaktadır. Sitemizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır ve güncellendiğinde değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla, bu bilgiler yalnızca fikir edinme amacıyla sunulmaktadır. En güncel temettü ödeme takvimine ulaşmak için yatırım yaptığınız hissenin resmi duyurularını takip etmenizi öneririz. Herhangi bir yatırım kararını almadan önce, kendi araştırmanızı yapmanız ve finansal durumunuzu dikkate almanız önemlidir. Yatırımınızın sonuçlarından tamamen siz sorumlusunuzdur.

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