SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Fahiş fiyata geçit yok | Başkan Erdoğan talimat vermişti! Ambalaja tavsiye fiyatı yolda! Kısmı kapatmalar gündeme gelebilir

Fahiş fiyatla mücadele için ambalaj üzerine tavsiye fiyat yazılması planlanıyor. Çalışmaya göre, üretici-perakendeci ve toptancı ürünün fiyatını belirleyecek. Ürün o fiyattan rafa gelecek. Böylece her hafta çeşitli bahanelerle etiket değişimi yapılamayacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Erdem, ambalaj üzerine etiket uygulamasına uymayan kişilere ağır cezalar verileceğine işaret ederek,"Caydırıcı ceza mutlaka olmalı. Kısmı kapatma da gelebilir." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 07:01 Güncelleme 24 Nisan 2024, 10:01
Fahiş fiyata geçit yok | Başkan Erdoğan talimat vermişti! Ambalaja tavsiye fiyatı yolda! Kısmı kapatmalar gündeme gelebilir

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyatı önlemek için gündeme getirdiği "ambalaj üzerine etiket" uygulamasının detaylarına ulaşıldı.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı görevlendirildi. Uygulamanın hayata geçmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bakanlık üretici, toptancı ve perakendecilerle bir çalışma yapıyor. Ambalaj üzerine fiyat etiketi üçlü bir komisyon tarafından belirlenecek.

Bu komisyonda bakanlık yetkililerinin de yer alması öngörülüyor. Ambalajlı ürünler, bu komisyonun belirleyeceği tavsiye fiyatıyla satılacak. Böylece, marketlerin her hafta çeşitli bahanelerle yaptığı etiket değişimi son bulacak. Tekelleşme bitecek, rekabet artacak. Uygulama, stokçuluğu da önleyecek.

TAVSİYE EDİLEN FİYAT YAZILACAK
Edinilen bilgilere göre ambalaja eklenecek tavsiye fiyatı konsensüs ile belirlenecek. Üretici, toptancı, perakendeci ürünün üzerine maliyet ve kârı ekleyerek bir fiyat çıkaracak.

Bu fiyat Ticaret Bakanlığı ile paylaşılacak. Belirlenen fiyat, üretim tarihiyle birlikte ambalaja basılacak. Örneğin bir ürüne 100 TL tavsiye fiyatı belirlendi. O ay üretilen ürünün tüm ambalajlarına tavsiye edilen fiyat 100 TL şeklinde basılacak. Ancak perakendeci isterse bunu 120 TL'den satışa koyabilecek. Tüketici de bu durumda fırsatçıyı kolaylıkla tespit edebilecek. Bu durumu ilgili makamlara şikâyet edebilecek. Bu tavsiye fiyatı, kendi arasında anlaşan marketlerin de tekeline son verecek.

YÜKSEK FİYATTAN SATILAMAYACAK
Ambalaj üzerine fiyat uygulaması fırsatçılığın da önüne geçecek. Bilindiği üzere birçok market bir ürünü üç ay önce almış olsa dahi döviz, benzin, kira gibi bahanelerle her hafta etiket fiyatını değiştirmeye başlamıştı. Diyelim ki perakendeci 100 paket ürün aldı. Bunun 80'ini sattı. Kalan 20 pakete ilave 100 paket daha aldı. Bu 20 paketin fiyatını da yeni aldığı ürün üzerinden fiyatlandırıyordu. Yeni uygulamayla, eskiden aldığı malın etiketi durduğu için türlü bahanelerle yüksek fiyattan satamayacak.

STOKÇULUK ÖNLENECEK
Pandemiyle birlikte perakende sektöründe yaşanan en büyük sorunlardan biri de stokçuluk oldu. Üretilen bir ürün hemen raflara gelmezken stokçuluk yoluyla fiyat yükseltildikten sonra raflara konuyordu. Her ürünün ambalajına tavsiye edilen fiyat eklendiğinde bu ürünün stokta durması üretici ve satıcıya daha büyük zarar verecek. O nedenle ürün bir an önce raflara getirilecek, stokçuluk önlenecek.

TÜKETİCİ FİYATI KIYASLAYABİLECEK
Sabah'ta yer alan habere göre; Neredeyse artık hemen her gün yaşanan fiyat artışı ve raflardaki fiyat etiketi değişimi tüketiciyi de artık bıktırmış, ürün fiyatını takip edemez hale getirmişti. Yeni uygulamayla tüketici de fiyatın ne olduğunu bilecek. Bir önceki ayla bir sonraki ay arasındaki fiyatı kıyaslama fırsatı olacak. Eğer market ya da satıcı tavsiye fiyatına uymuyorsa bunu kolaylıkla görebilecek ve tercihlerini tüketici dostu olan yerlerden yana kullanacak. Fiyat oyunu varsa, Ticaret Bakanlığı'na da şikayette bulunabilecek.

FIRSATÇILARA GEÇİT VERİLMEYECEK
Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, 'ambalaj üzerine fiyat etiketi' uygulamasının fırsatçılara geçit vermeyecek çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Bu uygulamanın yasalaşması halinde stokçuluğun da önüne geçileceğini anlatan Güllü, "Geçmiş yıllarda şeker ve yağda stokçuluğu gördük. Şimdi ambalaj üzerine fiyat etiketi uygulaması devreye girerse ürünü saklayamazlar" dedi. Tavsiye fiyatın oluşturulacağını ancak perakendecinin rafına istediği fiyatı koyabileceğini anlatan Güllü, "Fakat rekabet ortamında perakendeci bunu yapmak istemeyecektir. Eğer tavsiye edilen fiyatta bir oynama ya da üzerine farklı bir fiyat yapıştırılırsa bu suç teşkil edecek" diye konuştu.

FARUK ERDEM DEĞERLENDİRDİ: AMBALAJSIZ DA ÇOK ÜRÜN VAR
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdem, "Belirlenen komisyon o malın ne kadar edeceğini oturup değerlendirecek. Aynı ürün farklı fiyatla satılabiliyor. Dolayısıyla bunun da önüne geçebilmek için o komisyon bunu belirleyecek. Kasa ve etiket arasındaki fark ortadan kalkacak. Ürünün her hafta fiyatının değişmesi engellenecek. Ambalajsız da çok ürün var. Sebze ve meyve gibi ürünlerden çok sayıda şikayet geliyor. Soğuk zincir kurulduğu zaman hal yasası ile birlikte fire ve aracılar ortadan kalkacak. Hal yasasına ilişkin hala araştırmalar sürüyor." dedi.

Erdem, ambalaj üzerine etiket uygulamasına uymayan kişilere ağır cezalar verileceğine işaret ederek,"Caydırıcı ceza mutlaka olmalı. Kısmı kapatma da gelebilir." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıklıyor! Toplantı öncesi piyasalarda son durum ne? İşte tahminler...
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
Online İngilizce öğrenme
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den Yeni müfredat mesajı: Tarih belli oldu
Kafe ve restoranlara fahiş fiyat denetimi! Başkan Erdoğan ’kar hırsı dizginlenecek’ demişti! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
312 günlük sır DNA’da | Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Uzmanlar değerlendirdi: Her anlamda şaşırtıcı
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı | Gözyaşlarını tutamadı
Aslan’dan bomba hamle! Porto’nun yıldızı geliyor
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?
Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesi dünya basınında! Alman gazete ‘Türk Başkan daha cesur konuştu’ dedi
AK Parti, yeni anayasa için çalışmalarına hız verecek: Ziyaretler başlıyor
Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat
Son dakika: Eski Spor Bakanı ve Trabzonspor Eski Başkanı Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu | Ölüm sebebi belii oldu
Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur’luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar...
SON DAKİKA