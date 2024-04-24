Fahiş fiyata geçit yok | Başkan Erdoğan talimat vermişti! Ambalaja tavsiye fiyatı yolda! Kısmı kapatmalar gündeme gelebilir

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı görevlendirildi. Uygulamanın hayata geçmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bakanlık üretici, toptancı ve perakendecilerle bir çalışma yapıyor. Ambalaj üzerine fiyat etiketi üçlü bir komisyon tarafından belirlenecek.

Bu komisyonda bakanlık yetkililerinin de yer alması öngörülüyor. Ambalajlı ürünler, bu komisyonun belirleyeceği tavsiye fiyatıyla satılacak. Böylece, marketlerin her hafta çeşitli bahanelerle yaptığı etiket değişimi son bulacak. Tekelleşme bitecek, rekabet artacak. Uygulama, stokçuluğu da önleyecek.

TAVSİYE EDİLEN FİYAT YAZILACAK

Edinilen bilgilere göre ambalaja eklenecek tavsiye fiyatı konsensüs ile belirlenecek. Üretici, toptancı, perakendeci ürünün üzerine maliyet ve kârı ekleyerek bir fiyat çıkaracak.