Dünyaca ünlü banka 2024 rotasını tayin etti! 1 gram altını olan bile acil baksın! Çeyrek, gram en az...

BAKIR VE ALÜMİNYUM PİYASALARINDA DURUM Kıymetli metallerin yanı sıra, BofA bakır ve alüminyum gibi diğer önemli metaller hakkında da tahminlerde bulundu. Banka, bakır fiyatlarının 2025 yılında ton başına ortalama 10 bin 750 dolar, 2026 yılında ise 12 bin dolara çıkacağını öngörüyor.

Alüminyum için ise 2025 yılında fiyatların ton başına 2 bin 250 dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu metaller, özellikle yeşil teknoloji ve altyapı projelerindeki kullanımlarıyla dikkat çekiyor.

YATIRIMCILAR İÇİN STRATEJİ VE RİSK YÖNETİMİ Bu yeni fiyat tahminleri, yatırımcılar için çeşitli stratejiler geliştirmeleri adına önemli bilgiler sunuyor. Uzmanlar, kıymetli metallerin portföylerde risk yönetimi aracı olarak kullanılmasının yanı sıra, yüksek getiri potansiyelleri nedeniyle de cazip olabileceğini belirtiyor. Ancak, piyasa dalgalanmaları ve geopolitik riskler gibi unsurların her zaman göz önünde bulundurulması gerektiği de vurgulanıyor.

Bank of America'nın bu tahminleri, kıymetli metaller piyasasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret edebilir. Altın, gümüş, bakır ve alüminyum gibi metaller, hem yatırım hem de endüstriyel kullanım açısından önemini koruyor. Yatırımcıların ve piyasa analistlerinin bu yeni verileri dikkatle değerlendirmeleri ve uygun stratejiler geliştirmeleri bekleniyor.