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Dünyaca ünlü banka 2024 rotasını tayin etti! 1 gram altını olan bile acil baksın! Çeyrek, gram en az...

Bank of America (BofA), kıymetli metaller piyasasında yapılan en son analizlerde, ons başına altın fiyatlarının 2025 yılına kadar 3 bin dolar seviyesini aşabileceğini öngörüyor. Bu önemli tahmin, özellikle Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimleri ve global merkez bankalarının artan altın talebi gibi faktörlere dayanıyor. Fed'in muhtemel faiz indirimleri, yatırımcıların alternatif olarak altına yönelmesini teşvik ediyor.

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 08:52 Güncelleme 24 Nisan 2024, 10:04
Dünyaca ünlü banka 2024 rotasını tayin etti! 1 gram altını olan bile acil baksın! Çeyrek, gram en az...

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2023 yılında Çin Merkez Bankası'nın piyasadan 200 ton altın toplaması gibi büyük hamleler, altın fiyatlarını etkileyen önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Bu tür eylemler, global altın piyasasında önemli dalgalanmalara neden olabilir ve BofA'nın tahminlerinde belirleyici bir rol oynayabilir.

GÜMÜŞ FİYATLARINDAKİ BEKLENEN ARTIŞ

Bank of America ayrıca gümüş piyasasında da önemli bir yükseliş öngörüyor. Analizler, ons başına gümüş fiyatının 30 doları bulacağını tahmin ediyor.

Bu artış, gümüşün endüstriyel kullanım alanlarının genişlemesi ve piyasadaki genel talep artışı tarafından destekleniyor. Elektronik, güneş enerjisi ve diğer teknolojik uygulamaların vazgeçilmez bir metal olan gümüş, yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

BAKIR VE ALÜMİNYUM PİYASALARINDA DURUM

Kıymetli metallerin yanı sıra, BofA bakır ve alüminyum gibi diğer önemli metaller hakkında da tahminlerde bulundu. Banka, bakır fiyatlarının 2025 yılında ton başına ortalama 10 bin 750 dolar, 2026 yılında ise 12 bin dolara çıkacağını öngörüyor.

Alüminyum için ise 2025 yılında fiyatların ton başına 2 bin 250 dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu metaller, özellikle yeşil teknoloji ve altyapı projelerindeki kullanımlarıyla dikkat çekiyor.

YATIRIMCILAR İÇİN STRATEJİ VE RİSK YÖNETİMİ

Bu yeni fiyat tahminleri, yatırımcılar için çeşitli stratejiler geliştirmeleri adına önemli bilgiler sunuyor. Uzmanlar, kıymetli metallerin portföylerde risk yönetimi aracı olarak kullanılmasının yanı sıra, yüksek getiri potansiyelleri nedeniyle de cazip olabileceğini belirtiyor. Ancak, piyasa dalgalanmaları ve geopolitik riskler gibi unsurların her zaman göz önünde bulundurulması gerektiği de vurgulanıyor.

Bank of America'nın bu tahminleri, kıymetli metaller piyasasında yeni bir dönemin başlangıcını işaret edebilir. Altın, gümüş, bakır ve alüminyum gibi metaller, hem yatırım hem de endüstriyel kullanım açısından önemini koruyor. Yatırımcıların ve piyasa analistlerinin bu yeni verileri dikkatle değerlendirmeleri ve uygun stratejiler geliştirmeleri bekleniyor.

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