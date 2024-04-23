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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "koruyucu kıyafet yardımının kesildiği" iddialarına yanıt!

Son dakika haberleri... Farklı kamu kurum ve kuruluşlarda uygulanan koruyucu giyim yardımlarının kesildiğine dair haberler hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, kuruluşlara yazının yardımların kesilmesi amacıyla değil, aksine toplu sözleşmeler ve mevzuat çerçevesinde kamu personeline kullandırılması amacıyla gönderildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 23 Nisan 2024, 15:36 Güncelleme 23 Nisan 2024, 16:31
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan koruyucu kıyafet yardımının kesildiği iddialarına yanıt!

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, koruyucu giyim yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki iddialara yanıt verildi.

Açıklamada, son günlerde, Bakanlığın 8 Mart'ta, "Genel Yatırım ve Finansman Kararları" kapsamında izleme ve kontrolü altındaki kamu iktisadi teşebbüslerine ve diğer kuruluşlara "Hizmete Özel" olarak gönderdiği yazısına atıfta bulunularak, bazı basın yayın organları ve sendikalarca, bilgi eksikliği kaynaklı, kamuoyunu yanıltıcı haberler ve açıklamalar yapıldığına işaret edildi.

Farklı kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan koruyucu giyim yardımlarının tasarruf tedbirleri kapsamında kesildiği yönündeki haberlerin mesnetsiz olduğu, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Giyim/giyecek/koruyucu giyim yardımına ilişkin hususlara farklı düzenlemelerde yer verilmektedir. Bunlar arasında hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme ile toplu iş sözleşmeleri de yer almaktadır. Bu sözleşmeler ve diğer mevzuat düzenlemeleri koruyucu giyim yardımının belirli şartları sağlayan personele, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken giyim malzemelerinin, ayni olarak verilmesini kapsamaktadır. Bu sebeple kuruluşlar söz konusu giyim eşyasını tedarik ederek kayıtlarına almalı ve mevzuat uyarınca şartları sağlayan personele dağıtımını gerçekleştirmelidir."

"HATALI UYGULAMALARIN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ ANLAŞILDI"
Açıklamada, Bakanlıkça kuruluşlardan temin edilen bilgi ve belgelerin tetkiki sonucunda bu konuda "hatalı uygulamaların gerçekleştirildiği"nin anlaşıldığı bildirilerek, bu uygulamalardan bazıları şöyle sıralandı:

"Kuruluşların temin etmesi ve personele ayni olarak vermesi gereken koruyucu giyim malzemesi karşılığının nakdi, hediye kartı, çek veya kupon olarak personele verilmesi, verilen yardım kapsamında personelin koruyucu giyim malzemesi alıp almadığının kontrolünün kuruluşlarca yapılmaması, mevzuatta yer alan şartları taşımayan personele de yardımın yapılması, yardım kapsamında belirlenen giyim eşyasının koruyucu giysi veya eşya vasfının olmaması ve koruyucu giyim yardımı verilen personele hizmeti gereği giymesi gereken giyim eşyasının kuruluş tarafından ayrıca da verilmesidir."

Açıklamada, "Kuruluşlara konu hakkında gönderilen yazı, giyim-giyecek-koruyucu giyim yardımlarının kesilmesi amacıyla değil, aksine, söz konusu yardımın toplu sözleşmeler ve mevzuat ile çizilen çerçevede kamu personeline kullandırılmasını sağlamak amacıyla gönderilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Yardımların mevzuata uygun olarak yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığına işaret edilen açıklamada, ancak kuruluşların ve sendikaların üst normlarla çizilen çerçeveyi genişletmelerinin mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, mevzuata aykırı davranan kamu görevlilerinin de denetlenmeleri ve gerekli yaptırımlara tabi olmalarının hukuk devletinin gereği olduğuna dikkat çekilerek, bunun dışında yapılan yorum ve eleştirilerin gerçeği yansıtmadığı, bilinçli şekilde kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği kaydedildi.

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