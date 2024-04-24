Dört Dörtlük Müjde Geliyor! SGK’dan SSK Girişi 1991-1998 ve 2008 Sonrası Olanlara Müthiş Duyuru

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Erken emeklilik birçok kişinin hayallerini süsleyen ve planlarını etkileyen bir olasılık olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) vatandaşların bu hayallerine erişebilmesi için çeşitli esneklikler sunarak emeklilik koşullarını daha ulaşılabilir hale getiriyor. Ancak bu olanaklardan yararlanabilmek için karşılanması gereken bazı özel şartlar bulunuyor.

Askerlik Borçlanması: Erkekler İçin Erken Emeklilik Yolu Erkek sigortalılar için askerlik süreleri, hem yaş hesaplamalarını geriye çekiyor hem de ek prim günü kazandırıyor. Yapılan askerlik borçlanması, sigorta başlangıç tarihini borçlanılan süre kadar geri çekerken, emeklilik yaşını da düşürüyor. Bu, özellikle erken emeklilik düşünen erkekler için büyük bir avantaj sağlamaktadır.