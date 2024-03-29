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Emekliye 2 promosyon alma şansı doğdu! 13 bin TL ekstra maaş yatacak! Garanti, Yapı Kredi, ING Bank, Ziraat, Vakıfbank...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu bankalarının zamlı promosyonunu duyurmasının ardından, dün emeklilerin hesaplarına ödemeler yapılmaya başlandı. Bu duyuruyla birlikte, milyonlarca emekli vatandaş 8 ila 12 bin TL arasında değişen tutarlarda ödemeler alıyor. Ancak, çift maaş alan emekliler için durum farklı. Peki, kimler çift promosyon alabiliyor? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 08:37 Güncelleme 29 Mart 2024, 08:37
Emekliye 2 promosyon alma şansı doğdu! 13 bin TL ekstra maaş yatacak! Garanti, Yapı Kredi, ING Bank, Ziraat, Vakıfbank...

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Bu hafta, kamu bankaları tarafından başlatılan emekli promosyon başvurularının ardından, zamlı promosyon ödemeleri 28 Mart itibarıyla emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Emekliler arasında pek bilinmeyen önemli bir detay ise, çift emekli maaşı alan bireylerin ayrı ayrı promosyon alma hakkına sahip olmaları.

SGK Uzmanından Önemli Tavsiyeler

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, mevcut promosyon sözleşmeleriyle ilgili önemli bir tavsiyede bulunarak, "Güncellemeyle ilgili eğer halihazırda devam eden bir sözleşmeniz varsa, mutlaka şubeye gitmenizi ve müşteri temsilcisine talebinizi iletmenizin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum," dedi. Yılmaz, ayrıca promosyon sözleşmesinin ATM, SMS, telefon ve e-Devlet üzerinden de yapılabildiğini hatırlattı.

Promosyon Miktarları Nasıl Belirleniyor?
Promosyon miktarlarının, emeklilerin almış olduğu maaş miktarına göre belirlendiğini vurgulayan Yılmaz, dul ve yetim maaşı alanlar için promosyon ödemelerinin 5.000 TL'den başlayıp, 12.000 TL'ye kadar çıktığını belirtti.

Çift Promosyon Alma Hakkı Kimlere Ait?
Yasal olarak, sosyal güvenlik sistemimizde bireylerin iki ayrı maaş alma hakkı bulunuyor. Bu, dul ve yetim aylığı alınabilmesini sağlıyor.

Örneğin, 2008 öncesinde vefat eden eş ve anne-babalar için, eğer emeklilik kurumları farklıysa, hem dul aylığı hem de yetim aylığı alma hakkınız bulunuyor. Yılmaz, "Eşinizin ve anne veya babanızın emekli maaşlarını alabileceğinizi, bu durumun bankada ayrı ayrı promosyon hakkını doğurduğunu" ifade etti.

Bu bilgiler ışığında, çift emekli maaşı alan emekliler, kendilerine sunulan bu fırsattan faydalanarak, promosyonlarından maksimum derecede yararlanabilir.

Kamu bankalarının yanı sıra, özel bankaların da promosyon tekliflerinde revizyona gitmesi bekleniyor, bu da emeklilere daha cazip promosyon seçenekleri sunulabileceği anlamına geliyor.

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