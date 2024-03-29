Emekliye 2 promosyon alma şansı doğdu! 13 bin TL ekstra maaş yatacak! Garanti, Yapı Kredi, ING Bank, Ziraat, Vakıfbank...

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Bu hafta, kamu bankaları tarafından başlatılan emekli promosyon başvurularının ardından, zamlı promosyon ödemeleri 28 Mart itibarıyla emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Emekliler arasında pek bilinmeyen önemli bir detay ise, çift emekli maaşı alan bireylerin ayrı ayrı promosyon alma hakkına sahip olmaları.

SGK Uzmanından Önemli Tavsiyeler



SGK Uzmanı Emin Yılmaz, mevcut promosyon sözleşmeleriyle ilgili önemli bir tavsiyede bulunarak, "Güncellemeyle ilgili eğer halihazırda devam eden bir sözleşmeniz varsa, mutlaka şubeye gitmenizi ve müşteri temsilcisine talebinizi iletmenizin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum," dedi. Yılmaz, ayrıca promosyon sözleşmesinin ATM, SMS, telefon ve e-Devlet üzerinden de yapılabildiğini hatırlattı.