Vakıfbank, Ziraat Bankası satılık ucuz ev ilanları açıldı! Ankara’da 1+1 daire 550 bin TL! Gaziantep, Tokat, Zonguldak, Diyarbakır, İstanbul...

Konut sahibi olma hayali kuranlar için Ziraat Bankası ve Vakıfbank, icra ile satışa çıkarılan konutlara yönelik cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Konut piyasasında hareketlilik yaratan bu bankalar, peşin ödeme veya konut kredisi seçenekleriyle ev sahibi olmak isteyenleri bekliyor. İşte satılık ucuz daire fiyatları...