Vakıfbank, Ziraat Bankası satılık ucuz ev ilanları açıldı! Ankara’da 1+1 daire 550 bin TL! Gaziantep, Tokat, Zonguldak, Diyarbakır, İstanbul...

Boyalı Mah. Kerpiç Ev ve Arsanın 1/3 Hissesi - Konya / Sarayönü / Boyalı - Konut - Köy Evi - 320 m2 - 180.000 TL
Gümüştekin Mah.'nde Hisseli Gayrimenkul - Gaziantep / Şahinbey / Gümüştekin - Konut - Köy Evi - 105 m2 - 304.000 TL
Üçyol Köyü'nde Gayrimenkulün 1/2 Hissesi - Tokat / Turhal / Üçyol - Konut - Köy Evi - 478 m2 - 360.000 TL
İstanbul Bağcılar'da 15/488 Hisseli Bina - İstanbul / Bağcılar / Fevzi Çakmak - Konut - Bina - 788 m2 - 403.000 TL
Köprülü Mah. Ahşap 2 Katlı Ev ve Samanlık - Afyonkarahisar / Merkez / Köprülü - Konut - Köy Evi - 255 m2 - 420.000 TL
Atlantı Mah. 551 m² Müstakil Ev Hissesi - Konya / Kadınhanı / Atlantı - Konut - Köy Evi - 551 m2 - 420.368 TL
Bahçelievler Mah. 1/3 Hisseli Mesken - Zonguldak / Merkez / Bahçelievler - Konut - Apartman Dairesi - 68 m2 - 434.000 TL
Yeşilsırt Mahallesi'nde Kargir Ev - Diyarbakır / Dicle / Yeşilsırt - Konut - Köy Evi - 168 m2 - 450.000 TL
Boyalı'da 395 M² Köy Evi - Konya / Sarayönü / Boyalı - Konut - Köy Evi - 395 m2 - 615.000 TL
Çorum / İskilip / Meydan - İşyeri - Atölye - 130 m2 - 500.000 TL
Aydın / Kuşadası / Davutlar - İşyeri - Atölye - 80 m2 - 500.000 TL
Erzurum / Pasinler / Ardıçlı - Konut - Müstakil Ev - 436 m2 - 500.000 TL
Ardahan / Merkez / Kaptanpaşa - Konut - Apartman Dairesi - 114 m2 - 500.000 TL
Kocaeli / Başiskele / Yeşilyurt - İşyeri - Dükkan & Mağaza - 47 m2 - 550.000 TL
Ankara / Beypazarı / Ayvaşık - Konut - Apartman Dairesi - 73 m2 - 550.000 TL
Ağrı / Patnos / İnönü - Konut - Müstakil Ev - 364 m2 - 550.000 TL
Kocaeli / İzmit / Akpınar - İşyeri - Dükkan & Mağaza - 47 m2 - 550.000 TL
Artvin / Hopa / Merkez Kuledibi - Konut - Apartman Dairesi - 88 m2 - 560.000 TL
Artvin / Hopa / Merkez Kuledibi - Konut - Apartman Dairesi - 88 m2 - 570.000 TL