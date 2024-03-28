Kriz lobisine kötü haber: Türkiye’ye güven hız kesmiyor! Yabancı yatırımcıdan 2 milyar dolar finansman sağlandı

EBRD, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk destek veren uluslararası finans kuruluşları arasında bulunurken, bölgenin yeniden imarı için kamu ve özel sektöre 1.5 milyar euro finansman paketi açıklamıştı. Bu çerçevede, deprem bölgesindeki özel sektör projelerine, KOBİ'lere ve yerel bankalara 800 milyon euro finansman sağlandı. EBRD, deprem desteklerinin bir parçası olarak Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye 30 milyon euroluk kredi sağladı.

Avrupa Birliği'nin garantisiyle desteklenecek finansman ile bölge halkının geçim kaynaklarının korunması amaçlanıyor. Kredi ile Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki Piazza Alışveriş Merkezlerine destek sağlanması hedefleniyor.

EBRD bu hafta ayrıca Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş.'ye (FTA), Antalya Havalimanı'na yeni altyapı ve enerji yatırımları için 50 milyon euro ek finansman sağlayacağını duyurdu.





YABANCI İŞTAHI ARTIYOR

Vakıfbank, 350 milyon euro ve 330 milyon dolar olmak üzere toplam 700 milyon doların üzerinde Diversifed Payment Rights (DPR) seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi. Söz konusu işlem, Türk bankaları arasında doğrudan fonlama şeklinde gerçekleştirilen en büyük tutarlı seküritizasyon işlemi oldu. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, kısa süre önce uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar tutarında ve 3 yıl vadeli bir fonlama işlemi gerçekleştirerek 2024'e hızlı giriş yaptıklarını belirtti. Üstünsalih, "Derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından BB+ nota sahip DPR seküritizasyon programımız altında gerçekleştirdiğimiz işleme toplam 6 farklı uluslararası yatırımcı katılım sağladı. Daha önceki seküritizasyon işlemlerinde olmayan iki yeni uluslararası bankanın da işlemimize ilgi göstermesi, ülkemize ve Türk bankalarına yönelik artan iştahın net bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.