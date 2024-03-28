Son dakika: Kriz tellallarına rağmen ekonomiye güven tam! Seçim arifesine 2 günde 2 milyar dolar dış finansman

YABANCI İŞTAHI ARTIYOR

VAKIFBANK, 350 milyon euro ve 330 milyon dolar olmak üzere toplam 700 milyon doların üzerinde Diversifed Payment Rights (DPR) seküritizasyon işlemi gerçekleştirdi. Söz konusu işlem, Türk bankaları arasında doğrudan fonlama şeklinde gerçekleştirilen en büyük tutarlı seküritizasyon işlemi oldu. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, kısa süre önce uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar tutarında ve 3 yıl vadeli bir fonlama işlemi gerçekleştirerek 2024'e hızlı giriş yaptıklarını belirtti. Üstünsalih, "Derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından BB+ nota sahip DPR seküritizasyon programımız altında gerçekleştirdiğimiz işleme toplam 6 farklı uluslararası yatırımcı katılım sağladı. Daha önceki seküritizasyon işlemlerinde olmayan iki yeni uluslararası bankanın da işlemimize ilgi göstermesi, ülkemize ve Türk bankalarına yönelik artan iştahın net bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

GÜVENİN GÖSTERGESİ

YAPI Kredi, 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracı gerçekleştirdi. Bankanın başarıyla tamamladığı işleme, yurt dışı yatırımcılardan iki katından fazla talep geldi. Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, "2024 yılının ilk ayında sağlıklı bilanço yapımızı daha da iyileştirmek adına Yapı Kredi olarak, 650 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirmenin gururunu yaşamıştık. Son olarak 500 milyon dolarlık ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracımıza gelen iki katından fazla talep ile aynı gururu bir kez daha yaşadık. Uluslararası piyasalarda, bankamıza ait işlemlerinin yüksek ilgi görmesi hem ülkemize hem de Bankamıza duyulan güveni ortaya koyuyor" dedi.

İHRACATÇIYA YENİ KAYNAK

TÜRK Eximbank Japon İhracat ve Yatırım Sigorta Kuruluşunun (NEXI) yüzde 100 oranında sigortası ve Hazine geri ödeme garantisi altında bir bankalar konsorsiyumundan 140 milyon euro tutarında, 10 yıl vadeli bir kaynak anlaşması imzaladı. Fon, NEXI'nin LEAD programı altında Türkiye'de bir finansal kurum ile gerçekleştirdiği ilk işlem olma özelliği taşıyor. Sabah'ta yer alan habere göre, Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, "Sağlanacak fon ihracatçı firmalarımızın işletme sermayesi finansmanına erişimleri için önemli bir kaynak olacaktır. Ayrıca sürdürülebilirlik temalı faaliyetleri bulunan firmalarımızın da desteklenmesi doğrultusunda kullanılacak bu fon, bu alanda potansiyeli bulunan firmalarımızın teşvik edilmesine de aracı olacaktır" dedi.