Son dakika: Kriz tellallarına rağmen ekonomiye güven tam! Seçim arifesine 2 günde 2 milyar dolar dış finansman

Para politikasındaki normalleşmenin ardından enflasyonla mücadeledeki kararlılık ve seçim sonrasına yönelik olumlu beklentiler, dış finansmanda rekor kırılmasını sağladı. Seçime sayılı günler kala, ekonomide yaratılmaya çalışılan suni kaos ortamına inat, yabancı finans kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik artan iştahı, finansman operasyonlarına yansıdı. Son 2 günde bankalar, Hazine ve şirketlerin yurtdışından temin ettiği finansman 2 milyar dolara ulaştı.
DEPREM BÖLGESİNE DESTEK
2009'dan beri Türkiye'ye yatırımları yaklaşık 19.5 milyar euro seviyesine ulaşan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), ağırlığı deprem bölgesine olmak üzere desteğini sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in himayesinde EBRD ile Bakanlık arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, EBRD tarafından deprem bölgesine 500 milyon euroluk yeni finansman desteği verilecek. EBRD, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk destek veren uluslararası finans kuruluşları arasında bulunurken, bölgenin yeniden imarı için kamu ve özel sektöre 1.5 milyar euro finansman paketi açıklamıştı.
Bu çerçevede, deprem bölgesindeki özel sektör projelerine, KOBİ'lere ve yerel bankalara 800 milyon euro finansman sağlandı. EBRD, deprem desteklerinin bir parçası olarak Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ye 30 milyon euroluk kredi sağladı. Avrupa Birliği'nin garantisiyle desteklenecek finansman ile bölge halkının geçim kaynaklarının korunması amaçlanıyor. Kredi ile Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki Piazza Alışveriş Merkezlerine destek sağlanması hedefleniyor. EBRD bu hafta ayrıca Fraport TAV Antalya Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş.'ye (FTA), Antalya Havalimanı'na yeni altyapı ve enerji yatırımları için 50 milyon euro ek finansman sağlayacağını duyurdu.