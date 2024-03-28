Çay üreticilerine destek ödemesi yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Yumaklı son dakika duyurdu! 2024 çay desteği ödemeleri...

Bakan Yumaklı, açıklamasında çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerinin artırıldığını ve sürecin detaylarını şu şekilde açıkladı. İşte detaylar...
Bakan Yumaklı, açıklamasında çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerinin artırıldığını ve sürecin detaylarını şu şekilde açıkladı. İşte detaylar...
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerine yönelik önemli bir destek duyurusunda bulundu. Bugün gerçekleştirilecek olan destekleme ödemeleri, sektördeki üreticilere maddi bir rahatlama sağlayacak. Toplamda 363 milyon 608 bin lira tutarındaki bu destek, çay üreticilerinin emeklerinin karşılığını almalarını sağlayacak.
Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada ödemelerin ÇAYKUR aracılığıyla gerçekleştirileceğini ve çay üreticilerinin hesaplarına bugün aktarılacağını belirtti. Bu destek ödemelerinin, çay üreticilerine ekonomik anlamda önemli bir destek sağlayacağı düşünülüyor.
BAKAN DUYURDU
Çay sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemini vurgulayan Bakan Yumaklı, çay üreticilerine yapılan bu destek ödemelerinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı;
"ÇAYKUR aracılığıyla, 363 milyon 608 bin TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Çay üreticileri ve sektör temsilcileri, yapılan bu desteklerle ilgili memnuniyetlerini dile getirirken, sektörün daha da güçlenmesi ve çay üretiminin artması bekleniyor. Bu desteklerin çay üreticilerine ve sektöre olumlu etkileriyle birlikte, çay tarımının ülke ekonomisine katkısının artması hedefleniyor.