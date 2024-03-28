SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Çay üreticilerine destek ödemesi yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Yumaklı son dakika duyurdu! 2024 çay desteği ödemeleri...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik önemli bir destekleme programının detaylarını paylaştı. Peki, çay üreticilerine destek ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 17:44 Güncelleme 28 Mart 2024, 17:44
Çay üreticilerine destek ödemesi yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Yumaklı son dakika duyurdu! 2024 çay desteği ödemeleri...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bakan Yumaklı, açıklamasında çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerinin artırıldığını ve sürecin detaylarını şu şekilde açıkladı. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerine yönelik önemli bir destek duyurusunda bulundu. Bugün gerçekleştirilecek olan destekleme ödemeleri, sektördeki üreticilere maddi bir rahatlama sağlayacak. Toplamda 363 milyon 608 bin lira tutarındaki bu destek, çay üreticilerinin emeklerinin karşılığını almalarını sağlayacak.

Bakan İbrahim YumaklıBakan İbrahim Yumaklı

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada ödemelerin ÇAYKUR aracılığıyla gerçekleştirileceğini ve çay üreticilerinin hesaplarına bugün aktarılacağını belirtti. Bu destek ödemelerinin, çay üreticilerine ekonomik anlamda önemli bir destek sağlayacağı düşünülüyor.

BAKAN DUYURDU

Çay sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemini vurgulayan Bakan Yumaklı, çay üreticilerine yapılan bu destek ödemelerinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı;

"ÇAYKUR aracılığıyla, 363 milyon 608 bin TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Bakan İbrahim Yumaklı'nın paylaşımıBakan İbrahim Yumaklı'nın paylaşımı

Çay üreticileri ve sektör temsilcileri, yapılan bu desteklerle ilgili memnuniyetlerini dile getirirken, sektörün daha da güçlenmesi ve çay üretiminin artması bekleniyor. Bu desteklerin çay üreticilerine ve sektöre olumlu etkileriyle birlikte, çay tarımının ülke ekonomisine katkısının artması hedefleniyor.

Anne babası vefat edenler dikkat! Miras paylaşımı nasıl yapılır? Kardeşler arası miras paylaşımı ve miras sorgulamaAnne babası vefat edenler dikkat! Miras paylaşımı nasıl yapılır? Kardeşler arası miras paylaşımı ve miras sorgulama
Anne babası vefat edenler dikkat! Miras paylaşımı nasıl yapılır? Kardeşler arası miras paylaşımı ve miras sorgulama
İslam Memiş gram altında Nisan rotasını çizdi! Kuyumculardan ise altında yeni fiyat tahmini!İslam Memiş gram altında Nisan rotasını çizdi! Kuyumculardan ise altında yeni fiyat tahmini!
İslam Memiş gram altında Nisan rotasını çizdi! Kuyumculardan ise altında yeni fiyat tahmini!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kocaeli mitinginde önemli açıklamalar
YRP’nin AK Parti’ye kaybettirme siyaseti PKK’ya umut oldu! Elebaşı Murat Karayılan zehir saçtı: Urfa’nın her yerinde sonuç alacağız
İnsani Yardım Vakfı
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum İstanbul için Acil Eylem Planını açıkladı: Metro, tünel, taksi, öğrenci, emekli...
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Bursa mitinginde önemli açıklamalar | Emekliye Temmuz zammı: Tekrar masaya yatıracağız
ABD’de ikinci Epstein vakası! İngiliz Kraliyet Ailesi’ne de sıçradı: Rapçi Diddy dosyası 50 Cent’ten Sussex Dükü Harry’ye… Dünyanın en büyük seks kaçakçılığını onlar yürütüyor
Para kulesi skandalında yeni perde! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin itiraf etti: Makbuz yok | Turgay Özcan’dan usulsüzlük itirafı
Türkiye’den Solingen’deki kundaklamaya ilişkin flaş açıklama: Şüphelilerin adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz
ABD heyeti yarın Türkiye’de! Masada neler olacak?
EMEKLİYE 17.500 TL | Kamu bankalarından sonra özel bankalar da promosyonlarını güncelledi! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası...
Eski DEM’li vekil Altan Tan: PKK saldırılarını destekleyen DEM’liler Ekrem İmamoğlu’na oy verecek
Türkiye’nin yaşlı nüfusu arttı! İstatistikler açıklandı... İlk sırada o il var
Mansur Yavaş’ın kızı Çağlayan’ın Londra’da kurduğu şirketlerin ortağı Çinli çıktı! İşsiz dedi hem malikanesi hem şirketi patladı...
Kandil’e DEM FETÖ’ye merhem! 15 Temmuz’daki milli iradeye Kot üstüne kefen çeken zibidiler diyen eczacı çırağı Özgür Özel’e suç duyurusu
EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 FARKLI TAHMİN! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları
SON DAKİKA