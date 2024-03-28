Çay üreticilerine destek ödemesi yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Yumaklı son dakika duyurdu! 2024 çay desteği ödemeleri...

"ÇAYKUR aracılığıyla, 363 milyon 608 bin TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Çay sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemini vurgulayan Bakan Yumaklı, çay üreticilerine yapılan bu destek ödemelerinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı;

Bakan İbrahim Yumaklı'nın paylaşımı

Çay üreticileri ve sektör temsilcileri, yapılan bu desteklerle ilgili memnuniyetlerini dile getirirken, sektörün daha da güçlenmesi ve çay üretiminin artması bekleniyor. Bu desteklerin çay üreticilerine ve sektöre olumlu etkileriyle birlikte, çay tarımının ülke ekonomisine katkısının artması hedefleniyor.