Başkan Erdoğan emekliye zam için Temmuz ayını işaret etti uzman isim canlı yayında oranı açıkladı!

REFAH PAYI İLE BİRLİKTE ARTIŞ Başkan Erdoğan'ın konuşmasında farklı bir düzenlemeden bahsettiğine dikkat çeken Bal, "Zaten ocak ve temmuz aylarında bir artış oluyor emekli maaşlarında. Burada Cumhurbaşkanımız tahminimce temmuz ayında yapılacak olan düzenlemede enflasyon rakamının daha üzerinde bir refah payı ile birlikte artıştan bahsetti." dedi.

MAAŞLARDAKİ ARTIŞIN ENFLASYON RAKAMININ ÜZERİNDE OLACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ

Ocak ayında yapılan artıştan bahseden Bal, "Burada da aynı şekilde temmuzda da ben bu şekilde daha yüksek bir artış olacağını düşünüyorum. Ne kadar diye sormak tabii ki şu an için enflasyon rakamlarının da ne çıkacağını bilmiyoruz. Hedeflenen enflasyon rakamından biraz fazla geldi şubat atı enflasyonu. O yüzden ilk 6 aylık enflasyon rakamının da normal beklenenden hedeflenen rakamdan yüksek gelme olasılığı da var. Bu çerçevede ben artışın olacağını düşünüyorum. Maaşlardaki artışın enflasyon rakamının üzerinde olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"En düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10 bin TL'ye geldi. En düşük emeklimizin eline geçen para yüzde 33 arttı. Diğer emeklilerimizin maaşları kök maaşlarına göre yüzde 49.25 arttı." diyen Bal, "Ben özellikle en düşük maaşta bir refah payının daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Temmuz ayında ben 28-30 bandında bir enflasyon bekleniyor ilk 6 aylık, 25-30 bandında. Bunun en az 10 puan üzerinde bir artış olacağını düşünüyorum. Temmuz ayında ben 28-30 bandında bir enflasyon bekleniyor ilk 6 aylık, 25-30 bandında. Bunun en az 10 puan üzerinde bir artış olacağını düşünüyorum. Yani enflasyonun en az 10 puan üzerinde bir refah payının gelmesi gerekiyor. Çünkü özellikle en düşük maaşta gerçekten bir sıkıntı var." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğandan AK Parti Bursa mitinginde önemli açıklamalar | Emekliye Temmuz zammı: Tekrar masaya yatıracağız TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN