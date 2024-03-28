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Başkan Erdoğan emekliye zam için Temmuz ayını işaret etti uzman isim canlı yayında oranı açıkladı!

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa mitinginde 16 milyon emekliye Temmuz ayında yapılacak zamla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız." dedi. Peki, emekli maaşındaki artış oranı ne kadar olacak? Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, "Temmuz ayında ben 28-30 bandında bir enflasyon bekleniyor ilk 6 aylık, 25-30 bandında. Bunun en az 10 puan üzerinde bir artış olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 28 Mart 2024, 17:55 Güncelleme 28 Mart 2024, 17:55
Başkan Erdoğan emekliye zam için Temmuz ayını işaret etti uzman isim canlı yayında oranı açıkladı!

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Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Küçük esnafın prim gün sayısında yaşadığı adaletsizliği giderecek, buna göre önümüzdeki dönemde bu adımı atacağız." dedi.

Başkan Erdoğan, partisinin Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitabında yıl başında hem asgari ücrette hem emekli maaşlarında yaklaşık yüzde 50 oranında artış yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de aynı oranda artırdık. Ayrıca, bir defaya mahsus 5 bin lira ödemede bulunduk. Öncesinde 16 milyon emeklimizin tamamına, tek sefere mahsus 5'er bin lira ödemede bulunduk. Şimdi de banka promosyonlarını 8 bin lira ile 12 bin lira arasına yükselterek emeklilerimize yeni bir imkan sağladık. Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Memurlarımıza yaptığımız ek gösterge ilave edilmesi uygulamasını genişleterek düzenlemenin hazırlıkları tamamlandı. Küçük esnafın prim gün sayısında yaşadığı adaletsizliği giderecek, buna göre önümüzdeki dönemde bu adımı atacağız. Ev hanımlarımızın isteğe bağlı sigorta prim teşvikleriyle ilgili düzenlemeyi de hayata geçirdik. Gençlerimize çeşitli başlıklarda vereceğimiz ilave destekleri deprem bölgesinden başlayarak uyguluyoruz. Böylece milletimizin farklı kesimlerine verdiğimiz sözlerin takibini yapıyor, tek tek yerine getiriyoruz. Elbette tüm bunlar yüksek enflasyonun çalışanlar ve emeklilerde yol açtığı refah kaybı gerçeğini ortadan kaldırmıyor."

Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal, yapılacak zam oranıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Bal, "Temmuz ayında ben 28-30 bandında bir enflasyon bekleniyor ilk 6 aylık, 25-30 bandında. Bunun en az 10 puan üzerinde bir artış olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

REFAH PAYI İLE BİRLİKTE ARTIŞ

Başkan Erdoğan'ın konuşmasında farklı bir düzenlemeden bahsettiğine dikkat çeken Bal, "Zaten ocak ve temmuz aylarında bir artış oluyor emekli maaşlarında. Burada Cumhurbaşkanımız tahminimce temmuz ayında yapılacak olan düzenlemede enflasyon rakamının daha üzerinde bir refah payı ile birlikte artıştan bahsetti." dedi.

MAAŞLARDAKİ ARTIŞIN ENFLASYON RAKAMININ ÜZERİNDE OLACAĞINI SÖYLEYEBİLİRİZ
Ocak ayında yapılan artıştan bahseden Bal, "Burada da aynı şekilde temmuzda da ben bu şekilde daha yüksek bir artış olacağını düşünüyorum. Ne kadar diye sormak tabii ki şu an için enflasyon rakamlarının da ne çıkacağını bilmiyoruz. Hedeflenen enflasyon rakamından biraz fazla geldi şubat atı enflasyonu. O yüzden ilk 6 aylık enflasyon rakamının da normal beklenenden hedeflenen rakamdan yüksek gelme olasılığı da var. Bu çerçevede ben artışın olacağını düşünüyorum. Maaşlardaki artışın enflasyon rakamının üzerinde olacağını söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"En düşük emekli maaşı 7.500 TL'den 10 bin TL'ye geldi. En düşük emeklimizin eline geçen para yüzde 33 arttı. Diğer emeklilerimizin maaşları kök maaşlarına göre yüzde 49.25 arttı." diyen Bal, "Ben özellikle en düşük maaşta bir refah payının daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Temmuz ayında ben 28-30 bandında bir enflasyon bekleniyor ilk 6 aylık, 25-30 bandında. Bunun en az 10 puan üzerinde bir artış olacağını düşünüyorum. Temmuz ayında ben 28-30 bandında bir enflasyon bekleniyor ilk 6 aylık, 25-30 bandında. Bunun en az 10 puan üzerinde bir artış olacağını düşünüyorum. Yani enflasyonun en az 10 puan üzerinde bir refah payının gelmesi gerekiyor. Çünkü özellikle en düşük maaşta gerçekten bir sıkıntı var." şeklinde konuştu.

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