Memur ve emekli maaşları erken mi yatacak sorusu için araştırmalar hızlandı.Nisan ayına kısa bir süre kalmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarının ödeme tarihleri yakından takip edilmeye başlandı. Özellikle Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olması, bu ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda merakı artırdı. İşte emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri...