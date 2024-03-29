SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2024 NİSAN MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! Memur ve emekli maaşları bayramdan önce mi, erken mi yatacak?

Türkiye'de milyonlarca memur ve emekli, her ay düzenli olarak maaşlarını belirlenen tarihlerde almaktadırlar. Memurlar genellikle her ayın 15'inde, emekliler ise ayın 17'si ile 26'sı arasında maaşlarını banka hesaplarından çekebilmektedirler. Ancak, özel günler, resmi tatiller veya bayramlar gibi özel durumlar, bu ödeme takviminde değişikliklere yol açabilmektedir. Özellikle, vatandaşların bayram ve özel günlerde ekonomik olarak rahatlamasını sağlamak amacıyla, devlet tarafından maaş ödemeleri bazı zamanlarda erken gerçekleştirilebilmektedir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Mart 2024, 09:26 Güncelleme 29 Mart 2024, 09:26
2024 NİSAN MAAŞ ÖDEME TAKVİMİ! Memur ve emekli maaşları bayramdan önce mi, erken mi yatacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Memur ve emekli maaşları erken mi yatacak sorusu için araştırmalar hızlandı.Nisan ayına kısa bir süre kalmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarının ödeme tarihleri yakından takip edilmeye başlandı. Özellikle Ramazan Bayramı'nın 10-12 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olması, bu ödemelerin ne zaman yapılacağı konusunda merakı artırdı. İşte emekli ve memur maaşı ödeme tarihleri...

NİSAN 2023 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE Mİ YATACAK?

Nisan ayının 10-12 tarihleri arasında Ramazan Bayramı idrak edilecek. Memur maaşlarının bayramdan önce yatırılacağına dair bir resmi açıklama gelmeese de geçtiğimiz yıl maaşlar bayramdan önce hesaplara geçmişti. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

MAAŞLAR ERKEN ÖDENEBİLİR Mİ?

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara geçiyor. Emekli maaşları ise ayın 17'si ile 26'sı arasında ödeniyor. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda milyonlarca emekli, bayram ikramiyesiyle beraber maaş ödemelerini de almıştı.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. 2-5 Nisan tarihlerinde SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyeler yatırılacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.


4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.


4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP - DEM - Kandil - Brüksel hattında ’İstanbul’ pazarlığı! İmamoğlu’ndan PKK ile 100 milyon dolarlık kirli mutabakat: Demirtaş’a böyle el çektirdiler
EMEKLİYE 17.500 TL | Kamu bankalarından sonra özel bankalar da promosyonlarını güncelledi! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Akbank, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası...
İnsani Yardım Vakfı
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’dan canlı yayında flaş açıklamalar
Evini kiraya verenler dikkat! Son gün 1 Nisan! Gelir beyannamesi nasıl yapılır? Kira gelir beyannamesi yapılmazsa ne olur?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç gerekiyorsa bir alt lige düşeceğiz dedi fatura ortaya çıktı: 5 milyar TL
OSB çalışanları için konut müjdesi
15 Temmuz’a dil uzatan Özgür Özel’e şehit yakınlarından tepki: Zaferi içlerine sindiremediler
Seçil Erzan olayında flaş gelişme | İmzalar sahte çıktı! Rapor mahkemeye sunuldu
Dries Mertens ile ilgili gerçekleri TAKVİM açıklıyor! Transfere açık kapı bıraktı
Ekrem İmamoğlu’ndan rant vurgunu! Tarihi mekanı yok paraya babasına peşkeş çekti
Orhan Gencebay’dan Murat Kurum’a tam destek! “Murat kardeşimin İstanbul’u çok iyi yöneteceğinden eminim”
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Danışmanı Yücel Mollaismailoğlu’ndan ’yanlıştan dönün’ çağrısı: Cumhur’a desteğini açıklamalı
Meral Akşener CHP’yi hallaç pamuğuna çevirdi! ’Ev kölesi’ Mansur Yavaş, ’Hain’ İmamoğlu, ’Vıcık’ Özgür Özel | Bana abla mabla demesinler
5 yılda 6 kat borçlanan İBB’nin bütçesi trollere peşkeş çekildi! İmamoğlu’nun kadrolu tetikçi ağı deşifre oldu: Amirleri Murat Ongun
SON DAKİKA