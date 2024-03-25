Yapı Kredi Promosyon Başvurusu Nasıl Yapılır? E-Devlet Yapı Kredi Emekli Promosyon Başvuru Ekranı

Bankalardan Gelen Promosyon Haberleri

Garanti Bankası, emeklilere 7.500 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Bu promosyona ek olarak, belirli bir miktar kredi kartı harcaması yapılması halinde 1.000 TL bonus da ekleniyor, toplamda 8.500 TL'ye varan bir avantaj sağlıyor.İş Bankası, SGK ile yapılan anlaşma çerçevesinde, emekli maaşını bankaya taşıyan veya ilk kez ödeme alan emeklilere 7.500 TL'ye varan promosyon sunuyor.

Akbank, belirli bir dönemde maaşını bankaya taşıyan emeklilere 10.000 TL'ye varan promosyonlar sunuyor. Ayrıca, Axess veya Wings kredi kartı için verilen otomatik fatura ödeme talimatlarına ek olarak 2.500 TL chip-para ödülü sunarak toplamda 12.500 TL ödül fırsatı yaratıyor.

ING Bank, SGK emeklilerine, maaşlarını bankaya taşıyanlara göre değişen miktarlarda, 10.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Ayrıca, otomatik fatura talimatı verenlere ek olarak 5.000 TL'ye kadar daha ekstra promosyon öneriyor. Böylece toplamda 15.000 TL'ye varan bir promosyon elde edilebilir.



QNB Finansbank, emeklilere 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartı için yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere, toplamda 9.200 TL'ye varan promosyon öneriyor.