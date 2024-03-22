3.7 milyon haneden elektrik güvence bedeli alınmayacak! Destek nasıl alınır?

Başvurudan yararlanacakların herhangi bir kuruma başvuru yapmasına gerek olmayıp; hak sahiplerinin kimlik kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine gitmesi yeterli. Düzenli sosyal yardım almaya ilişkin verilmiş hak sahipliği kararı devam eden hanelerin sistem üzerinde aylık kontrolü yapıldıktan sonra ödemeler hazırlanıyor.





KİRACI DA HAKTAN YARARLANIYOR

Aileler söz konusu yardım programından aranan tüm şartların sağlanması koşulu ile sonraki yıllarda da herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yararlanmaya devam ediliyor. Öte yandan hak sahiplerinin oturdukları evde kiracı olmaları ve elektrik sayaçlarının ev sahibinin üzerine olması da destekten yararlanmasına engel teşkil etmiyor.

Hak sahibi bakanlığın sisteminde kayıtlı olduğu için götürdüğü fatura tutarını kendi ihtiyacı için kullandığı düşünülerek kira kontratı gibi herhangi bir belgeye ihtiyaç duyulmadan destekten faydalandırılıyor. Başvuru sahibinin Türk vatandaşı olması ve e-Devlet'ten destek programına başvurması gerekiyor. Ayrıca faturasının mesken abone grubuna ait olması şartı bulunuyor.