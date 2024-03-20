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Mart 2024 ABD Merkez Bankası faiz kararı! FED FAİZ KARARI ne oldu? Dolar, altın, Bitcoin fiyatları...

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Mart ayında yapacağı faiz kararının açıklanacağı tarih, finans piyasalarında büyük bir merak konusu olmuştur. Bu kritik karar, ekonomik gelişmelerin ve piyasaların yönü üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak. Dolayısıyla, yatırımcılar, analistler ve finans profesyonelleri, Fed'in vereceği kararı ve bu kararın ekonomiye olası etkilerini değerlendirmek için belirlenen tarih ve saatleri dikkatle takip ediyor.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 09:28 Güncelleme 20 Mart 2024, 09:36
Mart 2024 ABD Merkez Bankası faiz kararı! FED FAİZ KARARI ne oldu? Dolar, altın, Bitcoin fiyatları...

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ABD'nin ekonomik takvimindeki belirleyici olaylardan biri olan ABD Merkez Bankası'nın Mart ayı faiz kararı yaklaşıyor. Finansal piyasalarda yoğun bir şekilde takip edilen bu karar, hem altın hem de dolar fiyatları üzerinde etkili olacak. Özellikle Şubat ayında beklenenden yüksek gerçekleşen enflasyon oranları, faiz indirme beklentilerini bir dönem daha ertelemeye yönelik spekülasyonlara yol açtı. Peki, FED faiz kararı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

ABD MERKEZ BANKASI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası PPK toplantısı şubat ayında yapılmamıştı. Son faiz kararı Ocak ayında paylaşılmıştı. ABD Merkez Bankası FED faiz kararı toplantısı belirlenen takvime göre yapılacak.

FED Mart ayı faiz kararının 20 Mart Çarşamba günü TSİ ile 21.00'de açıklanması bekleniyor.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle bu hafta karışık bir seyir izlerken, gözler gelecek hafta Fed'in açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Dünya genelinde bir süredir devam eden enflasyonla mücadelede sona gelinip gelinmediğine ilişkin soru işaretleri artarken, küresel anlamda gelecek dönem atılacak para politikalarına yönelik belirsizlikler de sürüyor.

Analistler, hafta içinde ABD'de açıklanan hem tüketici hem de üretici enflasyonunun tahminleri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını söyledi.

Para piyasalarında, Fed'in 19-20 Mart'ta gerçekleştireceği para politikası toplantısında, faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 7 ve haziranda yüzde 59 ile fiyatlanıyor.

FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ

19-20 Mart 2024,

30 Nisan-1 Mayıs 2024,

11-12 Haziran 2024,

30-31 Temmuz 2024,

17-18 Eylül 2024,

6-7 Kasım 2024,

17-18 Aralık 2024.

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN, DOLAR VE BITCOIN NASIL ETKİLENİR?

ALTIN: Genellikle, faiz oranlarının düşmesi altına olan talebi artırabilir. Düşük faiz oranları, alternatif yatırım araçlarının getirisini azaltır ve altın gibi güvenli limanlara olan talebi artırır. Ancak, altın fiyatları üzerindeki diğer faktörler de etkilidir. Örneğin, enflasyon beklentileri, doların gücü ve jeopolitik riskler gibi faktörler de altın fiyatlarını etkileyebilir.

DOLAR: Genelde, faiz oranlarının yükselmesi doların değerini artırabilir. Yüksek faiz oranları, yatırımcıları dolar cinsinden varlıklara yönlendirir, bu da dolar talebini artırır. Ancak, doların değeri üzerinde birçok faktör etkili olduğundan, sadece faiz oranlarına bağlı bir değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. Ekonomik büyüme beklentileri, para politikası, ticaret dengesi ve jeopolitik faktörler gibi birçok diğer faktör de doların fiyatını etkileyebilir.

BİTCOİN: Bitcoin, geleneksel finansal piyasalardan farklı bir varlık sınıfıdır ve fiyatları genellikle farklı faktörlere tepki verir. Faiz oranlarının Bitcoin fiyatları üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur, ancak faiz oranlarının ekonomik koşullar ve para politikası üzerindeki etkisi Bitcoin fiyatlarını dolaylı olarak etkileyebilir. Örneğin, ekonomik belirsizlikler ve enflasyon beklentileri arttığında, yatırımcılar geleneksel finansal piyasalardan kaçabilir ve alternatif varlıklara, örneğin kripto paralara, yönelebilirler. Ancak, Bitcoin'in fiyatları üzerinde birçok faktör etkilidir, bu nedenle tek bir faktöre bağlı olarak değerlendirilmemelidir.

Sonuç olarak, altın, dolar ve bitcoin gibi varlıkların fiyatları üzerinde faiz kararlarının etkisi karmaşık olabilir ve birden çok faktöre bağlıdır. Piyasaların tepkisi genellikle beklentilere, ekonomik göstergelere ve yatırımcı davranışlarına bağlı olarak değişir.

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