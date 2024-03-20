Mart 2024 ABD Merkez Bankası faiz kararı! FED FAİZ KARARI ne oldu? Dolar, altın, Bitcoin fiyatları...

Analistler, hafta içinde ABD'de açıklanan hem tüketici hem de üretici enflasyonunun tahminleri aşmasıyla Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik ihtimallerin zayıfladığını söyledi.
Para piyasalarında, Fed'in 19-20 Mart'ta gerçekleştireceği para politikası toplantısında, faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 7 ve haziranda yüzde 59 ile fiyatlanıyor.
FED 2024 TOPLANTI TAKVİMİ
19-20 Mart 2024,
30 Nisan-1 Mayıs 2024,
11-12 Haziran 2024,
30-31 Temmuz 2024,
17-18 Eylül 2024,
6-7 Kasım 2024,
17-18 Aralık 2024.
FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN, DOLAR VE BITCOIN NASIL ETKİLENİR?
ALTIN: Genellikle, faiz oranlarının düşmesi altına olan talebi artırabilir. Düşük faiz oranları, alternatif yatırım araçlarının getirisini azaltır ve altın gibi güvenli limanlara olan talebi artırır. Ancak, altın fiyatları üzerindeki diğer faktörler de etkilidir. Örneğin, enflasyon beklentileri, doların gücü ve jeopolitik riskler gibi faktörler de altın fiyatlarını etkileyebilir.
DOLAR: Genelde, faiz oranlarının yükselmesi doların değerini artırabilir. Yüksek faiz oranları, yatırımcıları dolar cinsinden varlıklara yönlendirir, bu da dolar talebini artırır. Ancak, doların değeri üzerinde birçok faktör etkili olduğundan, sadece faiz oranlarına bağlı bir değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. Ekonomik büyüme beklentileri, para politikası, ticaret dengesi ve jeopolitik faktörler gibi birçok diğer faktör de doların fiyatını etkileyebilir.
BİTCOİN: Bitcoin, geleneksel finansal piyasalardan farklı bir varlık sınıfıdır ve fiyatları genellikle farklı faktörlere tepki verir. Faiz oranlarının Bitcoin fiyatları üzerinde doğrudan bir etkisi yoktur, ancak faiz oranlarının ekonomik koşullar ve para politikası üzerindeki etkisi Bitcoin fiyatlarını dolaylı olarak etkileyebilir. Örneğin, ekonomik belirsizlikler ve enflasyon beklentileri arttığında, yatırımcılar geleneksel finansal piyasalardan kaçabilir ve alternatif varlıklara, örneğin kripto paralara, yönelebilirler. Ancak, Bitcoin'in fiyatları üzerinde birçok faktör etkilidir, bu nedenle tek bir faktöre bağlı olarak değerlendirilmemelidir.
Sonuç olarak, altın, dolar ve bitcoin gibi varlıkların fiyatları üzerinde faiz kararlarının etkisi karmaşık olabilir ve birden çok faktöre bağlıdır. Piyasaların tepkisi genellikle beklentilere, ekonomik göstergelere ve yatırımcı davranışlarına bağlı olarak değişir.