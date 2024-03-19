16.2 milyon emekliye 2-4-5-6 Nisan'da 3.000 TL müjdesi! Dilekçe için son 12 gün kaldı! Hesaplar parayla dolup taşacak

16 milyon emekli, bayram ikramiyelerini sabırsızlıkla bekliyor. Emekli ikramiyeleri ödemesine kısa bir süre kala, Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz'dan yeni emekliler için önemli bir uyarı var. Peki, kim ne kadar alacak ve birden fazla emekli maaşı alanlar ne yapmalı? İşte detaylar...
Bayram İkramiyesi Süreci
Emin Yılmaz, "2018'den beri, Ramazan ve Kurban bayramlarında, emeklilere verilen ekstra bir para var. İkramiye 2018'de 1000 TL'den başladı, 2021'de 1100 TL oldu ve geçen sene 2000 TL'ye çıktı" ifadelerine yer verdi.
Yeni Yasa Ne Diyor?
Son çıkan yasa ile, emeklilere bayramlarda 3000 TL ikramiye ödeniyor. Bu, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda geçerli.