16.2 milyon emekliye 2-4-5-6 Nisan'da 3.000 TL müjdesi! Dilekçe için son 12 gün kaldı! Hesaplar parayla dolup taşacak

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16 milyon emekli, bayram ikramiyelerini sabırsızlıkla bekliyor. Emekli ikramiyeleri ödemesine kısa bir süre kala, Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz'dan yeni emekliler için önemli bir uyarı var. Peki, kim ne kadar alacak ve birden fazla emekli maaşı alanlar ne yapmalı? İşte detaylar...