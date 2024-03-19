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16.2 milyon emekliye 2-4-5-6 Nisan'da 3.000 TL müjdesi! Dilekçe için son 12 gün kaldı! Hesaplar parayla dolup taşacak

Türkiye genelinde milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Emeklilerin maddi olarak rahatlamasını sağlayacak bu ödemeler, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir önem taşıyor. Ancak, herkesin merak ettiği soru şu: Kim ne kadar ödeme alacak? İkramiyelerden yararlanacak kesimler arasında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile dul ve yetim aylığı alanlar ilk sıralarda yer alıyor. Bunun yanı sıra birden fazla emekli aylığı alanlar ve iş görmezlik raporu bulunanlar da ikramiyeden faydalanacaklar arasında. Öte yandan, yeni emekli olacaklar için önemli bir detay bulunuyor: 'dilekçe' süreci. İşte ikramiyeye dair merak edilenler haberimizde...

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 09:07 Güncelleme 19 Mart 2024, 09:07
16.2 milyon emekliye 2-4-5-6 Nisan’da 3.000 TL müjdesi! Dilekçe için son 12 gün kaldı! Hesaplar parayla dolup taşacak 1

16 milyon emekli, bayram ikramiyelerini sabırsızlıkla bekliyor. Emekli ikramiyeleri ödemesine kısa bir süre kala, Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz'dan yeni emekliler için önemli bir uyarı var. Peki, kim ne kadar alacak ve birden fazla emekli maaşı alanlar ne yapmalı? İşte detaylar...

16.2 milyon emekliye 2-4-5-6 Nisan’da 3.000 TL müjdesi! Dilekçe için son 12 gün kaldı! Hesaplar parayla dolup taşacak 2

Bayram İkramiyesi Süreci

Emin Yılmaz, "2018'den beri, Ramazan ve Kurban bayramlarında, emeklilere verilen ekstra bir para var. İkramiye 2018'de 1000 TL'den başladı, 2021'de 1100 TL oldu ve geçen sene 2000 TL'ye çıktı" ifadelerine yer verdi.

16.2 milyon emekliye 2-4-5-6 Nisan’da 3.000 TL müjdesi! Dilekçe için son 12 gün kaldı! Hesaplar parayla dolup taşacak 3

Yeni Yasa Ne Diyor?

Son çıkan yasa ile, emeklilere bayramlarda 3000 TL ikramiye ödeniyor. Bu, Ramazan ve Kurban Bayramı'nda geçerli.

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